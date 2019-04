Nagy diadalt aratott a Csepreg

Az ünnepi hétvégén a 23. forduló mérkőzéseit játszották a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Kőszegi FC–Körmendi FC 1-1 (1-1). Kőszeg, 200 néző, vezette: Bíró O.

Kőszeg: Bán – Lintner, Gugcsó, PRÁN (Molnár Z.), Dan, RÉTI, RÁKHELY, Rómer (Gőcze), Bujtás, Fehér, Kovács Zs. (Tóth D.). Edző: Őri Gábor.

Körmend: Farkas M. – Majtényi, Takács M. (Varga P.), Kósik, Niksz, Balázs, Sipos, Czimber, Sály (Balogh Á.), Takács Á., Kurucz. Edző: ifj. Molnár Károly.

Gól: Réti, ill. Niksz.

A hazai csapat nagy lendülettel vetette bele magát a mérkőzésbe, aminek meg is lett az eredménye. A 8. percben Dan nagyszerű labdával hozta helyzetbe Rétit, aki a kifutó kapus felett emelt a hálóba. Az első félidőben a Kőszeg akarata érvényesült, leszámítva azt a védelmi hibát, amit Niksz jóvoltából a Körmend könyörtelenül büntetett a 40. percben. A második félidőben magasabb fokozatra kapcsolt a Körmend. A Kőszeget nem törte meg az egyenlítő találat, továbbra is szervezetten futballozott. Kemény, de sportszerű és kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség – mindkét oldalon akadt helyzet. A 88. percben Réti egy az egyben vezethette kapura a labdát, kissé kisodródva leadott lövését azonban hárította a körmendi hálóőr – így a hazai csapatnak meg kellet elégednie az egy ponttal. A Kőszeg többet tett a győzelemért, a Körmend rutinja viszont elég volt ahhoz, hogy ezt megakadályozza. Az egyre jobb formába lendülő Kőszeg közel állt a bravúrhoz.

Kiswire-Szentgotthárd VSE–Vép VSE 1-0 (0-0). Szentgotthárd, 100 néző, v.: Papp Á.

Szentgotthárd: Soós – Kovács G. (Düh), Vass, Kovács T., Nagy O., Dancsecz, Bedi, Bugán, Sulics (Takács), Sipos (Papp V., Sütő), Latyák. Edző: Heiter László.

Vép: Bezdi B. – Wágner, Dancs, Kovács D., Török, Bezdi Sz. (Németh M.), Markó (Pócza), Illés (Hankó), Baumgartner, Auer (Varga O.), Dala. Edző: Török Richárd.

Gól: Nagy O.

Kiállítva: Takács (89.), ill. Pócza (89.).

A nagy meleg rányomta a bélyegét a mérkőzésre, nehézkesen mozogtak a csapatok. Az első félidőben a Vép birtokolta többet a labdát, de kapura nem volt veszélyes, szögletből és szabadrúgásból adódott csak lehetősége. A második játékrészben felpörgött a Szentgotthárd és a 72. percben Nagy Ottó jóvoltából vezetést is szerzett. A hajrában paprikásabb lett a hangulat, mindkét oldalon kiállítottak egy játékost. Tipikus egygólos meccset nyert a házigazda.

Répcelaki SE–Celldömölki-Vulkán Fürdő 1-1 (0-0). Répcelak, 350 néző, vezette: Krasznai R.

Répcelak: Gyécsek – Németh G., Molnár Cs. (Lónai), Harkai, Tóth Dá. (Kónya), Rácz, Ódor, De Paula, Horváth Sz. (Balogh B.), Balikó, Horváth T. Edző: Balassa Péter.

CVSE: Osvald – Enyingi, Varga J., Szuh (Lempeg), Gorácz (Győrvári), Németh J., Virág (Büki), Kovács Z., Molnár T., Klauzer (Huszár), Piri. Edző: Kovács Balázs.

Gól: Horváth Sz., ill. Huszár.

Rekord nézőszám mellett játszották a forduló rangadóját. Az első játékrészben a Cell nyomasztó mezőnyfölényben játszott, kétszer is a gólvonalról mentett a répcelaki kapus. A második félidő elején egy szöglet után szereztek vezetést a vendégek. Ezután nem sokkal büntetőhöz jutott a CVSE, de kihagyta. Ez kedvezőleg hatott a hazaiakra, akik egy gyönyörű találattal egyenlítettek Horváth jóvoltából. A végjáték nyílt volt, adódtak lehetőségek mindkét oldalon, de végül maradt a döntetlen.

Rum KSC–ÖTE Ikervár FC 5-3 (4-2). Rum, 200 néző, vezette: Harcsár R.

Rum: Velladics – Székely, Csonka, Ivic (Gyurkó), Kontics, Szabó D., Szakos (Leitgeb), Papp B. (Sipos), Nagy A., Tancsics (Farkas B.), Kovács B. Edző: Joó András.

Ikervár: Schener – Németh M., Belegrai, Pap, Vincze Z. (Kosztolánczi), Vincze T., Döbrente, Naszádos (Csenterics), Ódor (Varga M.), Kovács K., Pásti. Edző: Dobány Gábor.

Gól: Nagy A. (2), Kovács B., Szabó D., Papp B., ill. Döbrente (2), Pásti.

Az első perctől a Rum irányított, az első gólt mégis a vendégek szerezték. Hamar jött az egyenlítő talált, majd gyorsan a vezetést is átvette a házigazda. De megint egalizált az Ikervár. Innentől rákapcsolt a Rum, és nagyobb arányban is nyerhetett volna. A győzelmet a hazaiak szakosztályvezetőjüknek, Németh Gézának ajánlják, aki a napokban került kórházba.

Petőfi SE Vasszécseny–Egyházasrádóci SE 1-0 (1-0).Vasszécseny, 150 néző, vezette: Szabó II. Z.

Vasszécseny: Kollarics – Kiss K. (Horváth G.), Farkas H. (Balázs), Varga R. (Horváth D.), Kontics, Kiss B., Orsós, Szilvás, Pungor, Devecseri, Gyürü. Edző: Varga Roland.

Egyházasrádóc: Bali – Németh Martin, László, Vilics, Molnár L., Kalmár (Horváth V.), Németh Marcell (Kertes), Mészáros, Kazinczki, Krajczár, Molnár I. (Báger). Edző: Lukács Ede.

Gól: Gyürü.

A mérkőzés elején a házigazda volt kezdeményezőbb, lelkesedése hamar, már a 7. percben góllá érett, a folytatásban pedig két komoly ziccert is kihagyott. A második játékrészben meddő mezőnyfölényben futballozott a Rádóc – a hazaiak viszont veszélyes kontrákat vezettek. Az eredmény igazságos.

Csepregi SE–Király SZE 1-0 (0-0). Csepreg, 180 néző, vezette: Szabó III. Z.

Csepreg: Farkas B. (Taródi) – Tájmel, Steiner M., Kótai, Steiner Zs. (Maráczi), Reichardt, Baranyai (Tóth A.), Pócza, Lukács (Németh B.), Steiner C., Németh O. (Takács). Edző: Steiner Zsolt.

Király: Mester – Sásdi, Kalmár (Takács), Hujber, Németh D. (Kudron), Vámos (Hajmási), Biácsy, Lakosi, Kondákor, Polgár, Szenczi (Deéry). Edző: Hegyi László.

Gól: Maráczi.

A Csepreg gyengén kezdett, aztán átvette az irányítást, két ziccert is hibázott – de a Királynak is voltak helyzetei. A második játékrész elejét megint gyengébben kezdte a Csepreg, vezetést szerezhetett volna a vendég, de nem tudott a kapuba találni. Aztán belehúzott a házigazda és a hajrában szerzett góljával otthon tartotta a három pontot – az egész hazai csapat jól teljesített.

Vasvár VSE–Jánosháza VSE 6-3 (1-1). Vasvár, 120 néző, vezette: Bedi T.

Vasvár: Tóth K. – Bakos D., Bakos Cs., BÍRÓ, Varga A., Horváth A., ROBÁN (Berta), HORVÁTH Á., DÁVID, Pálla, Schermann (Vincze). Edző: Lepár Attila.

Jánosháza: Kovács K. – MARSAI, Szabó T., Horváth A., VÁGUSZ, Palkovits, DOBSON, Dákai, Ambrus, Balázsi, Fenyő (Varga P.). Edző: Kelemen Kornél.

Gól: Horváth Á. (3), Vincze, Bíró, Pálla, ill. Szabó T., Marsai, Vágusz.

Kaotikus hangulat uralta a találkozót, egyik csapat sem játszott rendezetten. Mindkét fél ünnepi hangulatban volt, sorra ajándékozta egymásnak a gólokat. A közönség jól szórakozott – a két vezetőedző már kevésbé.

Rábapatyi KSK–Schott Lukácsháza SE 2-1 (1-0). Rábapaty, 120 néző, vezette: Horváth P.

Rábapaty: Király T. – Vadász (Yarish), Tóth R. (Dugovics), Fehér, Balhási, Horváth K., Szabó A., Csupor, László (Dovánszki), Kovács T., Király L. Edző: Pungor István.

Lukácsháza: Horváth K. – Bolfán (Ódor), Vörös, Lengyel, Németh Cs., Gugcsó, Osztrosits, Kovács D., Komálovics (Németh G.), Szentkúti, László. Edző: Bezdi István.

Gól: Kovács T., Tóth R., ill. Németh G.

Kiállítva: Fehér (93., Rábapaty).

Remek mérkőzést láthatott a közönség. Az első félidőben előnyhöz jutott a házigazda. A második játékrészben több energiát mozgósítottak a vendégek, s a 62. percben egyenlítettek. A Rábapaty tudott újítani, még egy gólt szerzett. Bár voltak lehetőségei a Lukácsházának is, a hazaiak már nem engedték ki kezükből a győzelmet – a hazai oldalon mindenki jól teljesített.