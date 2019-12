Nagy EK-fiaskó – Nem bírt a Körmend a lett Ventspilsszel

Kemény csatát vívott az Egis Körmend a lett Ventspils együttesével a FIBA Európa Kupa második csoportkörének nyitányán. A vasi együttes tartalékait mozgósítva is húsz ponttal alulmaradt a tízszeres lett bajnokkal szemben.

Az Egis Körmend első ellenfele a FIBA Európa Kupa második csoportkörében a Ventspils volt. A lett csapatot a piros-feketék nagy riválisa, a szombathelyi Falco búcsúztatta a Bajnokok Ligájától dupla győzelemmel.

Luther állt bele egy hárompontosba a mérkőzés elején, ami könnyedén hullott a kosárba. Nem ragadt be a házigazda sem, Turneré volt az első két pont a hazaiaknál. Kiegyenlített pár perc után a Körmend jól használta ki a Ventspils hibáit és tízpontos vezetést szerzett (25-15). Igencsak feszegette a szabályos védekezés határait a vendég, ezért a körmendi tábortól nagy füttyszót kapott. Turnernek volt több egyéni akciója, de a megvalósítás csak felemás sikert eredményezett. A hibák ellenére hozta az első negyedet a Körmend (29-20). A második etap elejét elaludta a házigazda, a lettek viszont elkapták a fonalat. Jaunzems duplája után Kaufmanis két triplájával zárkózott a vendég, majd a vezetést is átvette (29-30). Edwards törte meg a gólcsendet a piros-feketéknél, kemény harc folyt a pályán minden labdáért. Agresszíven és faulthatáron védekezett a vendég, egy-egy megmozdulása már-már súrolta a sportszerűség határait.

Ezt Travis Taylor érezhette meg igazán, akit Gulbis taszajtott a földre nagy erővel. A letteknél Luther továbbra is vállalkozó szellemben játszott, második triplája után szinte berepült be egy ziccerrel a gyűrűig. De a Körmendnél Varnado is bekezdett, az amerikai kétszer szorongatott helyzetből is betalált, így visszavette a vezetést a vasi csapat a nagyszünetre (44-41).

A második felvonást nagy iramban kezdték a felek, mindkét oldalon esett kosár, a Körmend tartotta néhány pontos előnyét (50-45). Berzins triplája azonban megint közel hozta a pontállást. Taylornak volt igen nehéz dolga a lett magasemberek gyűrűjében, nem igazán tudott szóhoz jutni az amerikai. A negyed közepén ismét vezetett a Ventspils (52-57). Éppen időben jött egy hárompontos Edwardstól. De Berzins is elemében volt, hét ponttal megugrott a vendég (55-62). Varnado állva tartotta csapatát, öt pont volt a lett előny a záró játékrészre.(61-66). Egy pontra zárkózott a házigazda, de a Ventspilsnek voltak tartalékai. Varnado triplájára, Gulbis azonnal válaszolt (68-72). De Varnado nem adta fel, vezére volt a Körmendnek. Kaufmanis negyedik hárompontosával eldőlni látszott a találkozó a 38. percben (71-84). Aztán jött az ötödik is, nem kegyelmezett a Ventspils, szórta a kosarakat és húsz ponttal megnyerte a találkozót.