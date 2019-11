Nagy különbségű Szuperliga-sikerek

Teljes hazai sikert hoztak a férfi asztalitenisz Közép-európai Szuperliga A csoportjának visszavágói – a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels mindkét mérkőzését nagy különbséggel nyerte meg.

A Szuperliga A csoportja első tornájának szeptemberben az ausztriai Wiener Neudorf adott otthont, de akkor a három mérkőzésből csak egyet tudtak lejátszani, mert a horvát Varasd az utolsó pillanatban lemondta a részvételt. Kedden és szerdán a visszavágók voltak esedékesek, ezúttal Celldömölk volt a házigazda. Az OPAL Asztalitenisz-csarnokban kedden a Wiener Neudorf–Varasd találkozót játszották, a horvátok minden meccset megnyerve 7-0-ra győztek. Szerdán a hazaiak mindkét csoporttársukkal megmérkőztek.

CVSE-Swietelsky-Jufa-Hotels–TTV Wiener Neudorf 6-1. – Celldömölk, férfi asztalitenisz Közép-európai Szuperliga, csoportmérkőzés.

Páros: Fazekas, Szita–Fritz, Radel 3:0 (3, 2, 5) (1-0). Egyéni: Kriston–Weis 3:0 (4, 1, 6), Fazekas–Radel 2:3 (-8, 6, 5, -8, -9), Szita–Fritz 3:0 (3, 5, 3), Fazekas–Weis 3:0 (7, 5, 7), Kriston–Fritz 3:0 (5, 3, 3), Szita–Radel 3:0 (8, 5, 8) (6-1).

A szeptemberi első találkozón 7-0-ra nyertek a celliek, most is ők voltak a mérkőzés toronymagas esélyesei. Már a párost is erődemonstrációval kezdte a Fazekas Péter–Szita Márton kettős, az első egyéni körben Szita és Kriston Dániel is az egész meccsén csupán 11 pontot engedélyezett riválisának. Fazekas viszont hosszú, kiélezett meccset vívott Redellel; amit végül minimális különbséggel elveszített. De a második kört már játszmaveszteség nélkül hozták a celliek. Győzött: Kriston 2, Szita 2, Fazekas 1, Fazekas–Szita páros, illetve Radel.

CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels–SKK STARR Varazdin 7-0.

Páros: Fazekas, Szita 3:0 (8, 9, 7) (1-0). Egyéni: Fazekas–Redep 3:2 (7, -10, 5, -6, 9), Kriston–Amirinia 3:0 (7, 5, 6), Szita–Santek 3:0 (5, 8, 13), Fazekas–Amirinia 3:0 (9, 4, 8), Szita–Redep 3:1 (-10, 2, 13, 9), Kriston–Santek 3:0 (5, 5, 4) (7-0).

Nem volt, nincs egy hullámhosszon a két együttes vezetése. A horvátok azt szorgalmazzák, hogy a szeptemberben meghiúsult találkozót decemberben Varasdon játssza le a két csapat. A celliek ebbe nem akarnak belemenni, mondván, hogy ők ott voltak Wiener Neudorfban, ellenfelük viszont nem jelent meg, ez 7-0-s győzelmet jelent. Klampár Tibor együttese álláspontját meg tudta erősíteni a visszavágó révén az asztalnál is. Az osztrákokénál erősebb csapatot – csupán három játszmát vesztve – 7-0-ra gázolta el. Győzött: Fazekas 2, Szita 2, Kriston 2, Fazekas–Szita páros.

Jelen állás szerint az A csoport győztese a CVSE, erőnyerőként negyeddöntőt nem kell játszania, legközelebb – már jövőre – elődöntőt vív a Szuperligában.

– Magabiztos, meggyőző győzelmet arattunk mindkét mérkőzésen. A horvátok elleni nehezebb volt, de jól ment a fiúknak, könnyen nyertek. A hétvégén viszont nagyon nehéz dolgunk lesz – mondta Klampár Tibor, a celliek vezetőedzője.

A CVSE szombaton a legnagyobb magyar rivális, a hét forduló után még szintén veretlen PTE-PEAC otthonában játszik extraligás bajnoki mérkőzést.