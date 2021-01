Nagy lépés: az Illés Akadémián belül megalakult a női futball akadémia

Az elmúlt héten az Illés Akadémia égiszén belül megnyitotta kapuit a Markó Edina szakmai igazgató irányította női futballakadémia.

Nincs megállás futballfronton a vasi megyeszékhelyen. Decemberben a Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrumot, azaz az Illés Akadémia új épületét és futballpályákat adták át Szombathelyen, a napokban pedig az Illés Akadémia égisze alatt létrejött a női labdarúgó akadémia is. Az akadémia igazgatója Csertői-Juhász Anita, míg szakmai igazgatója a Haladás-Viktóriával játékosként és edzőként is nagy sikereket elérő, az elmúlt hét évben pedig a magyar női labdarúgó-válogatottat irányító Markó Edina lett. Már az akadémián kezdte el a felkészülést a Haladás-Viktória FC U14-es, U16-os és U19-es csapata is.

– Minisztériumi kezdeményezésre a tíz magyarországi elitakadémiának – így az Illés Akadémiának is – lehetősége nyílott akadémiát, azaz női szekciót léterhoznia– mondta Markó Edina, a női labdarúgó akadémia szakmai igazgatója. – A tíz akadémiából hat jelentkezett is, köztük az Illés Akadémia. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt napokban Szombathelyen az első között nyitotta meg kapuit a női akadémia. Jómagam decemberben kaptam felkérést a szakmai igazgatói posztra, ekkorra már eldöntöttem, hogy távozom a magyar válogatott éléről. Viszont – ahogy korábban is nyilatkoztam – azt is tudtam, hogy a női labdarúgásban, a női labdarúgásért akarok dolgozni a jövőben is. A Viktória alapító tagja vagyok, a Viktóriában futballoztam, majd 18 esztendőn át edzősködtem – szinte a fél életem a női futballban töltöttem el. Az akadémián a női szakosztály létrejötte – talán mondanom sem kell – óriási lépés a Haladás-Viktória FC életében.

A női labdarúgásban még nyolc esztendővel ezelőtt, 2013-ban egy 77 pontos fejlesztési program kezdődött, és a női akadémiáknak köszönhetően a tömegesítés után a minőségi képzés irányában indulhatunk el. Ami a szombathelyi modellt illeti, 6–14 éves korig továbbra is a Viktóriában futballoznak a játékosok, majd U15-től kezdve már nálunk, a női akadémián. A Haladás-Viktória U14-es, U16-os és U19-es csapata tehát már itt kezdte a felkészülést, az akadémián. Egyébként ma kezdi a felkészülést az NB I-es felnőttcsapat is, ahová reményeink szerint egyre több fiatal kerül majd fel. Nagyon nagy segítség, hogy használhatjuk az új akadémiát is, így például a minden igényt kielégítő konditeremben is erősíthetnek a lányok. Az pedig még nem dőlt el, hogy Hortiék hol játsszák a bajnoki mérkőzéseiket. Reményeink és terveink szerint a Haladás Stadionban játszik majd a Haladás-Viktória – ám ez még a jövő zenéje.

A női szekció létrejöttével az a célunk, hogy kicsit visszatereljük arra az útra a klubot, amelyen a 2000-es években járt, ami a Viktória sikerkorszaka volt. Ehhez adott a háttér, hiszen megvannak az infrastrukturális feltételek és a korosztályos csapatok mellett már nem csak egy vagy két vezetőedző, hanem még erőnléti edző, fizioterapeuta, videóelemző, kapusedző is dolgozik, azaz komplex stáb biztosítja a játékosok fejlődését. A női „A” és utánpótlás-válogatott stábokból többen is csatlakoztak a projekthez. Az edzőknél fontos szempont volt, hogy ne csak futballozni tanítsák meg a lányokat, hanem jó pedagógusként a személyiségüket is formálják. Szeretnénk az iskolák felé nyitni – azért, hogy bázist tudjunk kialakítani és ne vesszenek el a tehetséges lányfutballisták. A megyéből nyolc általános és középiskolával akarunk a jövőben együttműködni. Szóval bőven vannak terveink, szerencsére az akadémia rendszerben mindezek könnyebben megvalósíthatóak.