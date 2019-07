Nagy munkában az SZKKA

Gőzerővel készül a 2019/2020-as NB I-es szezonra a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) női kézilabdacsapata.

Az újonc gőzerővel készül az NB I-es szezonra, hétfőn az Arena Savariában kezdte meg a munkát az alaposan átalakult, megerősödött szombathelyi játékoskeret. Ugyanis a szerb Biljana Filipovic-Bandelier, az ukrán Lilja Gorilska, a horvát Dijana Jovetic, a szerb Ivana Mitrovic, az ugyancsak szerb Katarina Tomasevic, a magyar színeket képviselő Mayer Szabina és Sipeki Flóra személyében minőségi, rutinos, nemzetközi szinten is elismert kéziseket sikerült igazolni a nyáron. A vasi megyeszékhely egyébként 44 év után adhat otthont első osztályú női kézilabda-mérkőzéseknek.

– A magyar NB I. a világ egyik legerősebb pontvadászata, ennek megfelelően kellett átalakítani, megerősíteni a keretünket – árulta el az

SZKKA vezetőedzője, a 29 éves Marosán György. – Szigorú elvek mentén választottuk ki az új játékosainkat: minőségi, egyből bevethető, kiváló fizikai paraméterekkel rendelkező, motivált lányokat kerestünk, olyanokat, akiktől sokat tanulhatnak a saját nevelésű, fejlődőképes játékosaink, és akik csapatban gondolkodnak. Az új szerzeményeink mind megfelelnek ezeknek a kritériumoknak – ráadásul a legtöbbjüket személyesen is ismertem korábbról, így talán könnyebb lesz a közös munka. Nyolchetes felkészülést terveztem, a lányok úgy kezdték meg a közös munkát, hogy egyéni edzéstervek alapján dolgoztak a nyáron, így nem a nulláról indítottunk. Motivált mindenki, a hozzáállásra egy rossz szavam sem lehet. Ugyanakkor ne feledjük, kemény és sok munka vár ránk, hiszen egy teljesen új csapatot építünk. Jó a keretünk, de az ellenfeleknél is jó kézisek játszanak – még egyszer hangsúlyozom, hogy a magyar NB I. a világ egyik legerősebb bajnoksága. Lehet komoly célokat kijelölni, lehet üldözni az álmainkat, de roppant kemény szezon elé nézünk, ezért a legfontosabb cél a biztos bennmaradás – minden további extra eredmény lenne. Az elmúlt tíz szezonban mindössze két újonc tudott megkapaszkodni az NB I-ben. Azért dolgozunk majd, hogy ez nekünk is sikerüljön.

– Egy év légióskodás után örömmel tértem vissza az NB I-be, mégiscsak a magyar élvonalban játszani a legnagyobb kihívás – fogalmazott az 50-szeres válogatott beálló, a korábban a Győr, a Hódmezővásárhely, a Veszprém, a Vác, a Székesfehérvár, a francia Nantes, legutóbb pedig a dán SönderjyskE gárdáját erősítő Mayer Szabina. – Több ajánlat közül választhattam, de örömmel mondtam igent az SZKKA hívására. Szombathelyen nagyszabású terveket szövögetnek, én pedig szeretnék részt venni ebben a történelmi építkezésben. Nem tagadom, sokat nyomott a latba, hogy több újonnan igazolt játékost ismertem korábbról, és felkészültnek tartom a szakmai stábot is. Erős a keretünk, szerintem nem lesznek kiesési gondjaink. Tetszik Szombathely, a lányokkal gyorsan egy hullámhosszra kerültünk – egyelőre minden szépen alakul. Motivál az is, hogy visszakerüljek a válogatottba – az NB I-ben mégis jobban szem előtt leszek. Természetesen tudom, hogy a nemzeti csapatban sok a jól képzett, fiatal beállós, de én mindent elkövetek majd azért, hogy ismét felhívjam magamra a figyelmet.

– Ismertem a vezetőedzőt, valamint több lányt az új igazolások közül, ezért nem teljesen ismeretlen közegbe érkeztem – mondta magyarul az előző öt évben a Vácot erősítő (121 meccs/514 gól), 2012-ben a montenegrói Podgoricával Bajnokok Ligáját nyerő horvát szélső, Dijana Jovetic. – Mi légiósok azért jöttünk, hogy segítsünk, az NB I-ben tartsuk a csapatot – mindannyian nagyon motiváltak vagyunk. Természetesen új csapatot építünk, ami soha nem könnyű, de én bizakodva várom a bajnoki rajtot. Jó csapatunk lesz!

Az SZKKA tervezett edzőmérkőzése, július 19., péntek: Dunaújváros– SZKKA. 26., péntek: SZKKA–Mosonmagyar­óvár. 27., szombat: SZKKA–

Dél-Korea válogatottja. 31., szerda: Mosonmagyaróvár–SZKKA. Augusztus 2., péntek: Vác–SZKKA. 8., csütörtök: SZKKA–Hypo Niederösterreich. 16., péntek: SZKKA–Besancon (francia). 22., csütörtök: SZKKA–Dunaújváros.

A 2019/2020-as bajnokságot a szeptember 1-jei hétvégén, a Kisvárda vendégeként kezdi az SZKKA.