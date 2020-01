Nagy siker volt a Tutto Bene Scarpe Kupa

Bük Nagy sikert aratott, telt házat vonzott, minőségi meccseket hozott a 7. Tutto Bene Scarpe Kupa országos teremlabdarúgó-torna.

Az elmúlt hétvégén, péntektől vasárnapig 20 csapat (5+1, 1×18 perc) lépett pályára a hagyományos, egymillió forint összdíjazású Tutto Bene Scarpe Kupán – a három nap alatt összesen 60 meccset láthattak a szurkolók. Az ország minden részéből érkeztek nevezők, erős csapatok, neves játékosok léptek pályára. Szerencsét próbáltak a szombathelyi Szilveszter Kupa élgárdái, továbbá nemzetközi szinten is eredményes együttesek is eljöttek Bükre.

Eredmények, csoportkör (az első három helyezett jutott tovább minden csoportból). A csoport: 1. Futer Tűzifa (Celldömölk) 10 pont, 2. Petrovics Apartmanház (Bük) 5, 3. Budai Bádog-Sport36 (Körmend) 4, 4. N1 Autókereskedés-FocIszak FC (Szombathely) 4, 5. Sport+Módi Sportbolt (Szombathely) 4. B csoport: 1. Cső Lavina (Győr) 9 pont, 2. Fapuma (Kaposvár) 7, 3. Lara Autókozmetika-FC Buntstift (Kőszeg, Szombathely) 7, 4. Casablanca Café-IMO (Szombathely) 6, 5. Desperado Söröző (Szombathely) 0. C csoport: 1. Goldwin Pluss-Cservy STC (Miskolc/címvédő) 12 pont, 2. Gépágyú-HD Házak (Győr) 6, 3. Unicum Kft.-Padrino (Vép) 6, 4. Intersport-Pepe Team (Szombathely) 4, 5. Volvo Penta (Keszthely) 1. D csoport: 1. MAD Dogs (Budapest) 12 pont, 2. Tutto Bene Scarpe-Black Jack FC (Bük) 9 pont, 3. Monarchia (Szombathely) 6, 4 . Avadoo Design (Sopron) 3, 5. Jugend (Körmend) 0.

A második csoportkörben négy háromcsapatos csoport meccselt, a körmérkőzések után minden csoportból az első két helyezett jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Meglepetésre búcsúzott a további küzdelmektől a Tutto Bene Scarpe-Black Jack FC.

A negyeddöntőbe jutott csapatok: Cső Lavina, Budai Bádog-Sport36, Futer Tűzifa, Fapuma, MAD Dogs, Lara Autókozmetika-FC Buntstift, Petrovics Apartmanház, Goldwin Pluss-Cservy STC. Két csapat is drámai körülmények között búcsúzott, a Petrovics Apartmanház a hosszabbítás utolsó pillanatában kapott góllal, a Futer Tűzifa büntetőkkel. Simán kiesett a címvédő Goldwin.

Eredmények, negyeddöntők: Fapuma–Budai Bádog-Sport36 5-2, Petrovics Apartmanház–MAD Dogs 0-0 – hosszabbítás után 0-1, Cső Lavina–Goldwin Pluss-Cservy STC 4-1, Futer Tűzifa–Lara Autókozmetika-FC Buntstift 1-1 – büntetőkkel 4-5.

Az elődöntőben a szilveszter Kupa-győztes Buntstift kőkemény, kiállításokkal tarkított csatában jutott tovább. Elődöntők: MAD Dogs–Cső Lavinával 4-2, Fapuma–Lara Autókozmetika-FC Buntstift 0-3.

Bronzmérkőzés: Fapuma–Cső Lavina 2-2 – büntetőkkel 7-6.

Úgy tűnt, hogy a 2×12 perces fináléban a rendes játékidőben nem születik döntés, 2-2-vel fordultak a felek a közvetlen hajrára, ám a kétszeres minifutball Bajnokok Ligája-győztes pesti alakulat az utolsó 50 másodpercben két gólt is vágott – így első büki szereplését rögtön győzelemmel ünnepelhette. Érdekesség, hogy a MAD Dogs a csoportkörben 1-3-ra kikapott a Buntstift gárdájától.

Döntő: MAD Dogs–Lara Autókozmetika-FC Buntstift 4-2.

A 7. Tutto Bene Scarpe Kupa végeredménye: 1. MAD Dogs, 2. Lara Autókozmetika-FC Buntstift, 3. Fapuma, 4. Cső Lavina.

Különdíjak. Gólkirály: Zimonyi Dávid (Cső Lavina) 10 gól. Legjobb kapus: Lévay Gergely (Lara Autókozmetika-FC Buntstift). Legjobb mezőnyjátékos: Fekete Róbert (MAD Dogs). Legjobb fiatal (1997.01.01. után született) játékos: Mayer Milán (Fapuma). A döntő legjobb játékosa: Bognár Bence (MAD Dogs). A torna legszebb gólja: Bieder Tamás (Cső Lavina). Legtovább jutó nem kiemelt csapat: Fapuma. Az örökranglista éllovasa: Futer

Tűzifa. All Star Team (5+1): Lévay Gergely – Zimonyi Dávid, Fekete Róbert, Mayer Milán, Sütő László, Rábold Richárd.

– Extra erőt képviselt az idei torna, minőségi csapatok léptek pályára – értékelt Kovács Zoltán főszervező. – Nem volt gyenge csapat, már a csoportkörben is kiélezett meccseket vívtak a résztvevők, sokszor apróságok, egyéni villanások döntöttek a felek között. Ráadásul mind a három nap telt ház előtt, kiváló hangulatban zajlottak a mérkőzések. Úgy érzem, hogy idén nőtte ki magát igazán országos hírűvé a tornánk, az ország minden részéből érkeztek nevezések. Jövőre vélhetően nemzetközi mezőny futballozik majd, mert már most is érkeztek megkeresések külföldről. Mind a szurkolóktól, mind a játékosoktól kedvező visszajelzéseket kaptunk – soha rosszabb tornát!