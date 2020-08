Nagy sikert aratott az első Exatlon

Nagy sikert aratott a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Szova Zrt. által közösen szervezett 12. Strandsportnapsorozat soros állomása, az Exatlon verseny a Tófürdőn.

A Tófürdő első alkalommal adott otthont Exatlon versenynek. A rendezők várakozását is felülmúlta a résztvevők aktivitása, akik a 32 fokos hőségben is kitettek magukért. Az öt pályából álló feladatsor változatos kihívás elé állította a résztvevőket: szerepelt többek között zsákban futás, labdás feladat, karikán átbújás, matracon gurulóátfordulás, karikán átbújás, babzsákdobás is a menetrendben. A három korcsoportban megrendezett szabadidős verseny nagy sikert aratott, igazi fesztiválhangulat, óriási szurkolás közepette értek célba kicsik és nagyok – az ötletgazda, főszervező, versenyigazgató Varga Jenő nagy örömére.

Végeredmény: Gyerek, lány: 1. Gilicz Emma, 2. Babos Vivien, 3. Pichler Panna és Gilicz Nóra.

Fiú: 1. Szoó Levente, 2. Babos Csanád, 3. Sántha Zalán és Lakatos Tobi. Serdülő, lány: 1. Szoó Réka, 2. Örkényi Lívia, 3. Berta Bítia.

Fiú: 1. Somfalvi Barna, 2. Katona Ádám, 3. Nagy Mózes és Németh Márk. Felnőtt, női: 1. Bozi Ágnes, 2. Szilágyi Lívia, 3. Derdák Vilmosné Fehér Helén.

Férfi: 1. Babos László, 2. Liszkay Gábor, 3. Jagodits Gábor és Schäfer Péter.

A Tófürdő következő sportrendezvénye augusztus 15-én, szombaton (14.00) az amatőr városi úszóverseny lesz, és az első pénzdíjas egyéni teqballtorna a HB Inter Trans Kupáért – Németh Erik címvédésre készül. Másnap, augusztus 16-án, vasárnap Szombathely legjobb tíz lábteniszpárosának szervez versenyt a szabadidősport szövetség 10 órától a Városligeti pályán.