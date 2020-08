Nagymizdói győzelmek

Színvonalas viadalt és nagymizdói győzelmeket hozott a 61. Savaria Kupa nemzetközi tekeverseny.

A Vas Megyei Tekézők Szövetsége szerdától vasárnapig rendezte a VAOSZ-ban a 61. Savaria Kupa női és férfi egyéni csapatversenyt. A viadal nem csak Szombathely, hanem az ország legnagyobb hagyománnyal bíró teketornája. A viadalra összesen 111-en (101 férfi, 10 nő) jelentkezett, a legtöbben megyénkből neveztek, de érkeztek tekézők Győr-Moson-Sopron és Baranya megyéből, valamint Ausztriából is.

Csapatban 4×120 vegyes gurítást teljesítettek a versenyzők, egyéniben pedig 120 vegyes (60 teli, 60 tarolás) volt a penzum. A csapatban dobott fák száma számított be az egyéni végeredménybe. Az igazolt egyéni férfi versenyzőknél a nagymizdói Rejtli László nyert, míg csapatban a nagymizdói együttes diadalmaskodott.

-A résztvevők száma jónak mondható, tavaly 96-an indultak, idén ennél 15-tel többen – mondta Németh Lajos, a Vas Megyei Tekézők Szövetségének elnöke. – Remekül előkészített pályán zajlott a verseny és több, jó eredmény is született. Annak ellenére is, hogy a koronavírus-járvány miatt a csapatok sokáig nem tudtak edzeni. Rejtli és Schvarz révén ketten is 600-on felül dobtak – ez kimondottan jónak számít.

Egyéni. Férfi, igazolt: 1. Rejtli László (Nagymizdó) 611 fa, 2. Schvarz Levente (Csákánydoroszló) 600, 3. Polgár Károly (Nagymizdó) 578. Női: 1. Nemes Irén (DKV Schlaining) 583, 2. Szabó Renáta (Ipartechnika Győr) 576, 3. Vegerbauer Martina (DKV. Schlaining) 561. Amatőr, férfi: 1. Kovvács János (Gravitáció) 572, 2. Hámon Ernő (Komló) 566, 3. Kercselics Tamás (Arborérum-Herény) 540. Csapat. Férfi, igazolt: 1. Nagymizdó (Rejtli László, Polgár Károly, Simon László, Kozmor László) 2249, 2. Sárvári Kinizsi 2223, 3. Balogunyom 2207. Amatőr, férfi: 1. Gravitáció (Kovács János, Magdics Péter, Stairics Tamás, Czibók Gyula) 2154, 2. Arborétum-Herény 2073, 3. Csercsics Faipar I. 2065. Női: 1. Ipartechnika Győr 2192.