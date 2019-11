Nagyon simán nyert a Répcelak

A férfi teke Szuperliga utolsó előtti őszi fordulójában a Répcelaki SE sima győzelmet aratott, a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE viszont hajszállal lecsúszott a győzelemről.

Répcelaki SE–Közutasok 1. MCM Kaposvári TK 7:1 (3703-3314). – Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Horváth Z. 634, Kakuk 697, Pintér 639, Molnár 547, Móricz 581, Vörös 605.Edző: Kiss Zsolt.

Kaposvár: Wagner 536, Tóth N. 563, Kis R. 555, Nagy G. 582, Illés 545, Kálny 533.

A vezető hármashoz tartozó répcelakiak az utolsó előtti helyen álló Kaposvárt fogadták – el sem lehetett képzelni más eredményt, mint a győzelmet. Már az első sorban igazolták a várakozást a hazaiak két szép teljesítménnyel, Horváth Zoltán 634-et ütött, Kakuk Levente pedig csupán három fával maradt el a bűvös 700 fától – a 2:0-val és 232 fás előnnyel félig már a zsebében tudhatta a győzelmet a Répcelak. A középső sor után pedig egészen. Pintér Károly 639 fájával még úgy is behozhatatlan előnyre tettek szert a hazaiak, hogy Molnár Pál 35 fával alulmaradt. A zárókörben magabiztosan gyűjtötte be a csapatpontot Móricz Zoltán és Vörös Milán is. Ifjúsági: 1:3 (975-1085). Varga B. 526, Varga M. 449, illetve Fajtai B. 520, Fajtai A. 565.

KÖFÉM SC–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 4,5:3,5 (3319-3316). – Székesfehérvár, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Székesfehérvár: Botka 566, Tóbiás 572,Kovács Z. 548, Poroszlai/Németh J. 539, Kéri-Kineth 535, Czeilinger 559.

Szentgotthárd: Takács 525, Cseh B. 579, Walcher 548, Düh/Pátkai 549, Cserpnyák M. 617, László Gy./Karba B. 498. Edző: Cserpnyák Árpád és Tróbert József.

A sereghajtónál vizitált a tabellán hetedik Szentgotthárd – a győzelem reményében. De az első sorban csak az egyik pontot sikerült megszerezni – Cseh Bence hét fával többet ütött riválisánál, Takács Tamásnak azonban nem ment, a második páros előtt 34 fás előnyben voltak a hazaiak. Aztán pontelőnybe kerültek a gotthárdiak, miután Düh András, illetve az őt váltó Pátkai Zsolt szűken nyert, közben Walcher Roman testvériesen megosztozott a ponton ellenfelével (1,5:2,5). A harmadik sorbeliekre várt a pontelőny megtartása, illetve a 24 fás hátrány behozása. A 18 éves Cserpnyák Martinon nem múlott; a találkozó legjobb teljesítményével, 617 fával megtette a magáét, 82 fát vert ellenfelére. Ezzel bőven nyerésre állhatott volna a vasi együttes, ha a másik pályán legalább

átlagos eredmény születik. De László György és Karba Bálint sem fogott ki jó napot, 61 fával kikaptak. Így viszont csapatfában hárommal jobb volt a

KÖFÉM, és megszerezte a gotthárdiak orra elől a győzelmet. Ifjúsági: 0:4 (1004-1098). Németh I. 522, Molnár 482, illetve Karba B. 559, Cseh M. 539.

Már csak egy forduló van hátra az őszi szezonból. November 16-án, szombaton a Répcelaknak ismét egy könnyű mérkőzése ígérkezik – Ajkán, a Szentgotthárd viszont az egyik élcsapatot, a Zalaegerszeget fogadja 12 órától.