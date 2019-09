Nagyot harcoltak a piros-feketék

Első nyilvános felkészülési mérkőzésén három ponttal nyert az Egis Körmend a szlovén Helios Suns Domzale ellen. A piros-feketék legjobb dobója Jordon Varnado volt, az amerikai 23 pontig ­jutott.

Az Oroszi, Kastrati, Ferencz, Varnado, Taylor ötössel kezdte a találkozót az Egis Körmend – meglehetősen álmosan. A Domzale viszont nagy lelkesedéssel kosarazott és vezetett. A piros-feketék négy perc alatt mindössze két pontot hoztak össze. Újított Zollner mester, pályára küldte Howardot és Durázit, így némileg megélénkült a mérkőzés. A negyed végére egálra hozta az eredményt a házigazda. A második negyedben is jobban kezdett a vendég, megint Howard kellett hozzá, hogy ne ugorjon meg a Domzale.

Harmadik tripláját szerezte az amerikai, az etap derekán zárkózott, majd át is vette a vezetést a Körmend. Varnado kezdett belemelegedni, formáját átmentette a harmadik negyedre is. Lehetőséget kapott Stefan Filipovic, Kiss Benedek és Ralf Martinez is, tartotta tíz pont közeli előnyét a hazai együttes. A végjátékra viszont kiengedett a Körmend, feljöttek a szlovénok. Időkérések és cserék miatt meglehetősen hosszúra nyúlt a mérkőzés, végül minimális különbséggel ugyan, de hozta a győzelmet Matthias Zollner együttese.

A körmendi csapattal kapcsolatos hír, hogy közvetlenül a felkészülési mérkőzés előtt írta alá szerződését Franklin Howard. Az amerikai kosaras kilencnapos próbaidő alatt igyekszik meggyőzni a körmendi klub szakmai stábját arról, hogy érdemes lesz véglegesíteni a kontraktusát. Howard a Syracuse Egyetemen végzett. A 196 centiméter magas, 93 kilogramm súlyú újonc a Domzale elleni találkozón 15 perc alatt 15 pontot szerzett 83%-os mezőnymutatóval. Háromból két büntetőt értékesített, mezőnyből két duplát és három triplát dobott, mindössze egy távoli kísérlete maradt ki.

Egis Körmend–Helios Domzale 78-75 (15-17, 26-19, 25-18, 12-21). – Körmend, 800 néző, felkészülési kosárlabda-mérkőzés, vezette: dr. Magyari T., Csák M., Bognár T.

Körmend: Oroszi 4, Ferencz 6/3, Kastrati 14/6, Varnado 23/6, Taylor 11. Csere: Howard 15/9, Kiss B. –, Durázi 1, Filipovic 4, Martinez –. Edző: Matthias Zollner.

A Domzale legjobb dobói: Konjevic 26/12, Florveus 12.

A Körmend következő nyilvános edzőmérkőzését szeptember 7-én, szombaton játssza, a szlovén KD Hopsi Polzela lesz a piros-feketék vendége – a találkozó 18 órakor kezdődik. Azon az összecsapáson már minden bizonnyal pályára léphet a friss igazolás Justin Stefan ­Edwards, a kanadai légiós ugyanis a hét közepén érkezik meg a Rába-parti városba.