Nagyot játszott Debrecenben a Haladás

Debrecen – Az NB I-es futsalbajnokság 2. fordulójában a listavezető Haladás VSE a Debrecen vendégeként parádézott: 5-0-ra nyert.

A Haladásból játékoskeretéből Darrieer és Horváth Péter hiányzott sérülés miatt, de az edző, a betegségből lábadozó edző, Calvo Rodriguez Juan Ramon sem tarthatott a csapattal – valamint az új brazil légiós, Henrique Diniz De Sousa játékengedélye még nem érkezett meg.

Debreceni EAC – Haladás VSE 5-0 (0-2). – Debrecen, zárt kapuk mögött, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Belicza (Harsányi).

DEAC: Krajcsi – Szentes, Siska, Kántor, Thiago. Csere: Dobi (kapus), Sánta, tóth A., Elek, Berecz, Szabó. Edző: Elek Gergő.

HVSE: Alasztics – Hajmási, Simic, Sipos, Dávid. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Nagy K., Dróth, Gerencsér, Vas, Szakasics, Vidák. Edző: Sziffer András.

Gólszerzők: Dróth (6.). Hajmási (19., 25.), Vas (25.), Sipos (28.).

A Haladás kezdett támadóbb szellemben, a DEAC megszállta saját térfelét, szervezetten védekezett, és várt a lehetőségre, illetve átlövésekkel próbálkozott. A szombathelyiek játszottak mezőnyfölényben, de nem igen boldogultak szervezett ellenfelükkel. Dróth törte fel a reteszt: lefordult a védőjéről, és jó tíz méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Ritmust váltott a Debrecen, feljebb tolta a játékát. Mindkét oldalon akadt helyzet – Alasztics nézett bele közelről egy lövésbe, le is kellett ülnie a kispadra. A fokozódó debreceni nyomást egy kapufa is jelezte. Egyre több veszélyes támadást vezettek a hazaiak, a Haladás sok hibázott, sok labdát szórt el. Kellett az időkérés szombathelyi oldalon – sikerült is rendezni a sorokat. Sőt, egy perccel a szünet előtt a Haladás ismét betalált: Dróth erőszakolt be egy labdát jobbról középre, ott Hajmási robbant be, és a védők gyűrűjében a kapuba passzolt. És jöhetett is a pihenő.

Fordulás után már nyugodtan futballozott a HVSE, megbecsülte a labdát. Vas pedig egy látványos góllal növelte csapata előnyét: labdát szerzett, majd futtából, távolról bal külsővel erőből felvarázsolta a labdát a jobb felső sarokba. Még magához sem tért a DEAC, amikor Hajmási kapott labdát középen, kicselezte a kirontó kapust, eltolta a védő mellett, majd elegánsan a kapuba gurított. Nagyon úgy tűnt, hogy korán eldőlt a mérkőzés sorsa (25. perc: 0-4). A DEAC nem adta fel, minden mindegy alapon ment előre a folytatásban. Közben Sipos szerzett labdát erőszakosan, majd távolról parádés bombát engedett el, a debreceni kapus tehetetlen volt. Alakult a kiütés. Jól védekezett – ha pedig kellett, Alasztics védett -, remekül kontrázott a Haladás, de nagy előny birtokában könnyelműen eltékozolta jobbnál jobb helyzeteit. Kapufa akadt mindkét oldalon. A Haladásban a fiatalok is kaptak bőven lehetőséget, így a rutinosabb kulcsemberek szusszanhattak egy kicsit.

Magabiztosan, a vártnál talán könnyebben verte amúgy jó erőt képviselő ellenfelét a Haladás – és a játék képe, a helyzetek száma alapján az eredmény hízelgő a hazaiakra nézve.