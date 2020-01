Nagyot küzdött a Falco KC, de kikapott a Zaragozától

A kosárlabda Bajnokok Ligája 10. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a spanyol Zaragozától kapott ki nagy csatában.

A felek a 3. játéknapon nagy csatát vívtak egymással, akkor a Falco alaposan meglepte esélyesebb ellenfelét, de egyetlen egy ponttal kikapott Spanyolországban (69-70). A Zaragoza Európa egyik legerősebb bajnokságnak számító ACB Liga 3. helyén áll – az elmúlt időszakban az Euroligában szereplő mindhárom spanyol élcsapatot, a Real Madridot, a Barcelonát és a Baskoniát is legyőzte. Ez mindent elmond az erejéről. Ugyanakkor a Falco még nem kapott ki hazai pályán a BL-ben (sem), és remek formának örvendve várta neves riválisát. A Zaragoza szakmai stábja a legerősebb keretét nevezte a meccsre. A találkozó természetesen csaknem telt ház előtt, nagyszerű hangulatban kezdődött.

A Falco három magyar válogatottal kezdett – a Zaragoza pedig kőkemény védekezéssel, és öt ponttal. Váradi triplája törte meg a hazai gólcsendet. Erős tempót diktáltak a csapatok, már a meccs elején kemény párharcokat láthattak a nézők. A vendégek rendre néhány pontos előnyben voltak, de a Falco nem hagyta meglépni ellenfelét. Sőt, Perl egyenlített, majd a gólpasszából Reddic zsákolt, fordított (7. perc: 13-11) – először vezetett a Falco, és csak egy rövid ideig. Nem dobott jól a házigazda, nem jöttek a triplák. De így is szoros első negyedet láthattak a szurkolók. Filipovity dudaszós hármasa nyitotta a második etapot – amire természetesen érkezett a válasz. És a folytatásban is kiválóan célzott távolról a vendég, ráadásul remekül lepattanózott. Kezdett meglépni a Zaragoza, időt kellett kérnie a szombathelyi kispadnak. Úgy tűnt, hogy stabil előnyt épít ki magának a vendég (14. perc: 21-31). Azonban a Falco Lake és Filipovity remek játékára építve tudott újítani, pillanatok alatt eltüntette ellenfele tetemes előnyét. A spanyolok is időt kértek, de az extázisban harcoló Falco fordított (16. perc: 32-31). A játékvezetők kicsit mintha tisztelték volna a spanyol együttest, de ezt is elbírta a magyar bajnok. És Curry büntetőivel egyenlített. De marad 4 másodperce a Zaragozának, a támadását pedig dudaszós triplával zárta (20. perc: 39-42).

Fordulás után sem csökkent a csata intenzitása. Közben Benke és Váradi is korán begyűjtötte a harmadik hibáját. Felváltva csordogáltak a pontok, rendre a vendég volt lépéselőnyben (24. perc: 46-50). Ugyanakkor Perl és Váradi nagyon belelendült, a vezérletükkel tartotta a lépést a Falco Sőt, fordított is (26. perc: 52-50). Nem hagyta magát a magyar bajnok. Minden egyes labdáért, dobóhelyzetért alaposan meg kellett küzdeni. Kezdett hibázgatni a Zaragoza is – mindkét oldalon emésztette az erőt az öldöklő csata. De ekkor már huzamosabb ideje a Falcónál volt az előny, több leindítást is vezetett a házigazda. Aztán jött zsinórban – többek között – három spanyol tripla, így a vendégek futhattak neki kedvezőbb helyzetből a záró játékrésznek (30. perc: 55-61). Remekül belőtték magukat a vendégek, szinte minden dobásuk célba ért – és roppant agresszívan játszottak. A negyedik negyed elején eldőlni látszott a mérkőzés (33. perc: 57-68). Elbizonytalanodott a Falco, sok támadást elpuskázott, sok labdát adott el. De nem adta fel, közönsége támogatásával ismét szorossá tette a meccset (36. perc: 68-70). Űzte, hajtotta ellenfelét, nem ismert elveszett labdát. Többször is felzárkózott, de a kritikus pillanatokban mindig betaláltak a spanyolok – nem egyszer szerencsével. Az utolsó perc 70-75-ről kezdődött, innen pedig nem hibázott a rutinos Zaragoza. És kicsikarta a győzelmet.

A Falco jól játszott, ám ez most kevésnek bizonyult a remek napot kifogó, egyben roppant szerencsés Zaragoza ellen. De a közönség vastapssal jutalmazta a produkciót.