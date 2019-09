Nagyszerű, látványos versenyt hozott a szombathelyi tornavilágkupa

Magyarország két aranyéremmel zárta a HUNChallenge Torna Világkupát. Az Arena Savariában gerendán Makra Noémi, nyújtón Vecsernyés Dávid diadalmaskodott.

A világkupa döntős napjain kifejezetten nagy volt az érdeklődés az Arena Savariában. Volt is min ámulni-bámulni, jó néhány világszínvonalú gyakorlatot is megcsodálhatott a publikum – elsősorban a férfiak előadásában.

És természetesen kiváló magyar tornászokat is. Ugyan sajnos (még) nem láthattuk a szereken, de köszönthettük a Szombathelyi Sportiskola ugrás-Európa-bajnokát, Dévai Boglárkát, valamint a lólengés olimpiai, világ- és Európa-bajnokát, Berki Krisztiánt. A szombathelyi világkupán induló nyolc magyar versenyzőből hat szerepelhetett a döntőkben, hárman két szeren is. A szombati öt fináléban még nem jutott érem a mieinknek. Szép eredményt könyvelhetett el a 18. születésnapját pénteken betöltött Mészáros Krisztofer, aki élete első világkupáján talajon döntőzhetett és hatodik helyet szerzett.

Az ugyancsak újonc, a felemás korlát selejtezőjéből első helyen döntőbe jutott Schermann Bianka nehezített pénteki gyakorlatán, de rontott, így be kellett érnie a hatodik helyezéssel. A kettős állampolgár Sheppard Ryan Macleod gyűrűn viszont több mint négy tizedponttal kapott többet, mint a kvalifikációban – ő is hatodik lett. Bácskay Csenge ugráson hetedikként, Vecsernyés Dávid lólengésben nyolcadikként zárt.

A vasárnap nagyobb magyar esélyekkel kecsegtetett – és nem is kellett csalatkoznunk. Makra Noémi nagyon magabiztosan mozgott a gerendán, mondhatni hibátlan gyakorlatára csaknem nyolc tizeddel többet kapott, mint a második helyezett.

– Nagyon boldog vagyok, hogy győzni tudtam gerendán, főként, hogy ez nekem utoljára öt éve sikerült. Az elmúlt egy-másfél év nehéz volt számomra, hiszen akkor tértem vissza hosszabb sérülés után. A gyakorlatom anyagereje megvan, a kivitelen még kell javítani. Fantasztikus hangulat volt a csarnokban, jó volt visszatérni és itt versenyezni Szombathelyen – mondta Makra Noémi.

Aki ott volt a talaj fináléjában is Schermann Biankával együtt. Utóbbi hatodik, Makra hetedik lett. A vasárnapi férfi finálékban csak nyújtón volt magyar érdekeltség. A tavaly Eb-, idén Európa Játékok-bronzérmes Vecsernyés Dávid gyakorlata a pénteki selejtezőben nem sikerült valami fényesen. Most, a fináléban viszont jól koncentrált. A nagyon nehéz és látványos gyakorlatot – bár akadtak komoly riválisok – senki sem tudta überelni: a magyar tornász nyakába került az aranyérem.

– Nagyon erős mezőny jött össze, de sikerültek a magas pontszámot érő elemeim, apróbb hibák csúsztak csak a gyakorlatba. Csaknem 14 pontot kaptam, ráadásul a selejtezőhöz képest javítottam is, aminek külön örülök – nyilatkozta Vecsernyés Dávid.

A magyarokén kívül is számos emlékezetes gyakorlatot láthattunk a világbajnokságra készülő tornászoktól. A hat férfi és négy női szeren összesen 14 ország versenyzői szereztek érmet. A legeredményesebben Ukrajna szerepelt két arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal. Két aranyat még Magyarország szerzett.

Kiválóan sikerült a negyedik szombathelyi világkupa is. Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára tájékoztatása szerint már beadták pályázatukat a jövő évi ötödikre is – remélhetőleg ez is kedvező fogadtatásra talál.

Dobogósok és magyar helyezettek. Férfiak. Talaj: 1. Artem Dolgopyat (izraeli) 14,866, 2. Oleg Verniaiev (ukrán) 14,300, 3. Petro Pakhniuk (ukrán) 14,233, …6. Mészáros Krisztofer 13,800. Lólengés: 1. Joshua Nathan (brit) 14,80, 2. Oleg Verniaiev (ukrán) 14,766, 3. Saso Bertoncelj (szlovén) 14,566, 8. Vecsernyés Dávid 13,000. Gyűrű: 1. Igor Radivilov (ukrán) 14,733, 2. Ali Zahran (egyiptomi) 14,700, 3. Vinzenz Hoeck (osztrák) 14,566, …6. Sheppard Ryan Macleod 13,733. Ugrás: 1. Hidenobu Yonekura (japán) 15,049, 2. Keitaro Okubo (japán) 14,416, 3. Sofus Heggems­nes (norvég) 14,266. Korlát: 1. Oleg Verniaiev (ukrán) 15,200, 2. Petro Pakhniuk (ukrán) 15,066, 3. Yordan Aleksandrov (bolgár) 14,166. Nyújtó: 1. Vecsernyés Dávid 13,966, 2. Petro Pakhniuk (ukrán) 13,933, 3. Alexander Myakinin (izraeli) 13,766.

Nők. Ugrás: 1. Marina Nekrasova (azeri) 14,183, 2. Teja Belak (szlovén) 14,166, 3. Angelina Radivilova (ukrán) 13,916, … 7. Bácskay Csenge 12,833. Felemás korlát: 1. Caitlin Rooskrantz (dél-afrikai) 13,333, 2. Phoebe Jakobczyk (brit) 13,000, 3. Roxana Popa (spanyol) 12,966, … 6. Schermann Bianka 12,266. Gerenda: 1. Makra Noémi 13,200, 2. Teja Belak (szlovén) 12,466, 3. Emma Spence (kanadai) 12,433. Talaj: 1. Marina Gonzalez (spanyol) 12,866, 2. Emily Thomas (brit) 12,833, 3. Angelina Radivilova (ukrán) 12,833, …. 6. Schermann Bianka 12,666, 7. Makra Noémi 12,100.