Nagyüzem a Sugár úti centrumban – Szinte minden szegletét használják délutánonként a belvárosi sporttelepnek

Nagyon élénk a sportélet – főként délutánonként – a Sugár úti Atlétikai Centrumban. Megosztoznak a nagy területen a különböző sport­ágak képviselői.

Évtizedekkel ezelőtt például a korábban SZSE névre hallgató, majd városligetire keresztelt Markusovszky utcai, illetve a Haladás VSE Rohonci úti sporttelepén hatalmas sport-élet volt, megfértek egymás mellett a különböző sportágak képviselői, főként, amikor a ma már teremsportként ismert labdajátékokat is még szabadtéren játszották. A sportolás mellett a családias környezetben életre szóló barátságok, szerelmek is szövődtek.

Aztán terembe vonultak a kosarasok, röplabdások, kézilabdások, jó néhány szombathelyi pálya az enyészeté lett, illetve egy-egy sportágra specializálódott.

A Sugár úti sporttelepen – ahol egykor a Sabaria NB II-es labdarúgócsapata is játszott – építették meg a város műanyag borítású atlétikai pályáját, amely így már nemcsak dobóatlétákat, hanem futókat, ugrókat is tudott fogadni. Főként az atléták otthona lett ez a gyönyörű környezetben lévő belvárosi sportcentrum, amelynek betonpályáján korábban még – az új pályájuk elkészültéig – a görkorcsolyázók is sokat edzettek.

Déja vu érzése lehet annak, aki mostanság valamelyik délután benéz a Sugár úti pályára: telis-tele különböző sportágbeliekkel.

Természetesen ott vannak a számukra elzárt területen a Dobó SE dobóatlétái, illetve a futópályán a Haladás VSE vagy a SZoESE versenyzői is, de a koronavírus-járvány folyományaként még szabadtéren edzenek a Szombathelyi Sport­iskola röplabdázói, az utánpótláskorú kosarasok, sőt, egy ideig még a tornászok is tartottak itt edzést. Mivel a város vezetői úgy döntöttek, hogy ezt a pályát nyitva tartják a lakosság számára, nagyon sokan élnek a lehetőséggel, magányos futók, futóklubos csoportok is róják itt a köröket. A labdák sem csak a szervezett edzéseken kerülnek elő, sok a fiatal, akik csak kijönnek egy kicsit dobálni a kosárpályára, ütni a labdát a gödörben felállított hálóknál. Lehet persze rúgni is a bőrt, de semmiképpen ne a labdára nem számító atléták közelében.