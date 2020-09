NB II.: a Haladás focizott, mégis a vendég Dorog győzött

Az NB II-es labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a Szombathelyi Haladás a vendég Dorogtól kapott ki nagy csatában – a házigazda focizott, mégis a vendég vitte el a három pontot.

A Dorog és a Haladás is három nyeretlenül megvívott bajnoki után lépett pályára – ráadásul két közvetlen rivális csapott össze. A vendégek több Szombathelyen ismert futballistát vonultattak fel, így Mursits Rolandot, Nyíri Vincét és Illés Bencét – de az edző, Németh Szabolcs is dolgozott az Illés Akadémián. Hazai oldalon Rózsa, Schimmer és Farkas hagyta ki a meccset sérülés, Devecseri eltiltás miatt. Az ifjú Schuszter Roland – az U19-es gárda alapembere – pedig idén első alkalommal kapott lehetőséget a Haladásban.

2. perc: Bosnjak balról érkező beadására Medgyes remek ütemben érkezett középen, a fejes a jobb oldali kapufa tövéről pattant vissza a mezőnybe. Tűzijáték alakult ki a vendégek kapuja előtt, az egyik lövésbe belekapott az egyik dorogi védő, 11-es ítélt a játékvezető. Rácz büntetőjét azonban védte a kapus.

30. perc: Bosnjak sokadszorra adott be balról, ismét Medgyes érkezett középen, a fejese centikkel tévesztette el a kapu bal asló sarkát.

54. perc: Meghúzott egy kontrát a bal szélen a Dorog, a labda a középen érkező Kovács Máté elé került, aki egy igazítás után 18 méterről kilőtte a bal felső sarkot (0-1).

58. perc: Egy balról érkező beadást fejelt le közelről a földre a jobb szélről érkező Zuigéber, a labda centikkel pattan a felső léc fölé.

62. perc: Medgyes lépett ki egy hosszú indítással, és jobbról, kissé kisodródott helyzetből a léc alá bombázott (1-1).

68. perc: Medgyes tört be jobbról a dorogi 16-oson belülre, középre passzolt, a frissen beállt, üresen hagyott Doktorics viszont nagy helyzetben nem találta jól el a labdát, így az ötösről a kapusba rúgta.

71. perc: Vígh lépett ki a jobb szélen, betört a 16-oson belülre, majd 13 méterről a kirontó Verpecz kapus mellett higgadtan a kapu bal oldalába helyezett (1-2).

82. perc: Németh Milán emelte be balról a labdát, Csilus középről, 13 méterről kapásból rászúrta, Mursics bravúrral védte a jobb alsóba tartó löketet.

Remekül kezdett a Haladás, rögtön az elején a kapufa mentette meg a vendégeket, majd 11-est rontott a házigazda. A folytatásban is a Haladás birtokolta többet a labdát, próbált támadni, futballozni, letámadni, erős tempót diktálni. A házigazda nyomott, akart, mindkét szélről többször sikerült megbontani az ellenfél védelmét, rengeteg szögletet rúgott – de a mezőnyfölény csak nem akart góllá érni. Különösen Rácz volt elemében. A Dorog szervezetten, olykor önfeláldozóan védekezett, és próbált kontrázni, szabadrúgásokat kiharcolni. A félidő nagy részében szinte egykapuzott a Haladás. Jól jött a szünet a vendégeknek.

Fordulás után csapkodó játékkal tértek vissza a csapatok a pályára. Aztán ismét magához ragadta az irányítást a házigazda. Gólt mégis a vendég szerzett egy kontra végén – a játék képe alapján teljesen váratlanul. A bekapott gól megfogta a Haladást, kellett kis idő, mire rendezte a sorait. De rendezte – és Medgyes látványos góljával ki is egyenlített. És ismét erőre kapott a házigazda, rohamozott gőzerővel a győzelemért. A Dorog viszont sokkal jobban sáfárkodott a helyzeteivel, második lehetőségét is gólra váltotta, ismét megszerezte a vezetést. A folytatásban aztán már görcsösen futballozott a Haladás, ívelgetésekkel próbálkozott, sokat hibázott – igaz, a Dorog jól tömörült. Így is akadt helyzete a házigazdának, de semmi nem akart összejönni, rendre célt tévesztettek a fejesek, átlövések. A hajrában már szinte törte a kapu a dorogiak hátát, de csak túlélték, kivédekezték a nehéz perceket – és kicsikarták a győzelmet.

A játék képe, a helyzetek száma alapján gólokkal kellett volna nyernie a Haladásnak, ehelyett vesztesen hagyta el a pályát.

További eredmények: Gyirmót–Vasas 2-0, Budaörs–Soroksár 1-0, Szentlőrinc–Nyíregyháza 1-2, Szeged–DEAC 2-1, Szolnok–Ajka 1-0, Siófok–Kaposvár 1-2, Csákvár–Győr 1-3, Békéscsaba–Kazincbarcika 1-3.

A Debreceni VSC–Pécsi MFC mérkőzés lapzárta után ért véget.