NB II.: Körmenden nyert megyei rangadót a Student

Az NB II-es női kézilabda-bajnokság első fordulójában a Student Comfort Körmenden nyert megyei rangadót. Győzött a Sárvár és a Bük is, a Celldömölk viszont kikapott.

Győri Audi ETO KC U22–Sárvárfürdő Kinizsi 21-23 (10-10). – Győr, 30 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Farkasné, Szauder.

Sárvár: Jurik – Vajda 2, Jenőfi 8/1, Barcza 3, Soós R., Doncsecz 2, Szemes 2. Csere: Varga Á. ( kapus), Cser 1, Horváth E. 4, Nyári 1, Gerencsér, Bolfán, Szekeres, Farkas L., Dávid V. Edző: Pupp Adél.

Feszült hangulatban, sok hibával kezdett mindkét csapat. Bár az első találatot a Sárvár szerezte, az ETO egyenlített, sőt fokozatosan elhúzott. A Sárvár ebben a szakaszban rengeteg helyzetet alakított ki, amelyeket nem tudott gólra váltani. A jókor jött időkérésnek, valamint cseréknek köszönhetően aztán az első félidő végjátékában felzárkózott a vasi gárda. A második játékrész is változatos, izgalmas küzdelmet hozott. A Kinizsi a félidő derekán egyenlített, majd tíz perccel a vége előtt a vezetést is átvette. Az utolsó percekben pedig lelkes és fegyelmezett védekezésének, valamint jó csapatmunkájának köszönhetően megtartotta a kétgólos előnyét.

Körmendi DMTE–Student Comfort Sport Kft. 26-29 (13-15). – Körmend, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, zárt kapuk mögött, vezette: Poller, Szűcs.

Körmend: Dudora – Cser 3, Horváth D. 3, Őri, Zsiga, Herczeg 3, Kiskós 12/2. Csere: Anek (kapus), Szalai, Somlai 5, Bokor, Varga K., Dombóvári, Horváth Zs. Edző: Varga Andrea, Kiskós Kitti.

Student: Christe – Szabó N. 3, Bíró 8, Tóth A. 10, Mátyás 6, Bogáth 1, Nárai. Csere: Málovics, Pődör P., Nagy, Kiss, Prédl, Szlukovényi 1, Horváth H. Edző: Skoda Bence.

Az alaposan átalakult, megfiatalított hazai csapat jól kezdte a mérkőzést, de hamar egalizáltak a vendégek. Sőt egy körmendi rövidzárlatot kihasználva négygólos előnyre tettek szert (19. perc: 6-10), amelyből a szünetig két találatot meg is őriztek. A második félidő elején egyenlített a Körmend, de a vendégek újra elléptek három góllal, és a mérkőzés végéig már nem is engedték ki a kezükből az irányítást.

Varga Andrea: – Két különböző egyesület esetén a fia­tal játékosok visszajátszatásával kapcsolatos döntések véleményezése nem az én feladatom. A játékosok abban az osztályban játszanak, amit mondanak nekik.

Skoda Bence: – Egy roppant kellemetlen védekezéssel játszó Körmendet sikerült megvernünk a bajnoki nyitányon. Fontos volt, hogy jól kezdjük az idényt és két ponttal térhessünk haza. Gratulálok a lányoknak, jól küzdöttek az egész mérkőzésen.

KK Ajka–Vulkán Fürdő-Celldömölki VSE 32-23 (16-14). – Ajka, 30 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gilitsch, Székely,

Celldömölk: Tömő – Szomorkovits L. 3, Szomorkovits A. 3, Geiger Cs., Freiberger I. 5, Szecsődi 8/1, Győrffy 2. Csere: Balogh, Füzfa, Kazári 2, Marton, Buzás, Berki. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban (5-1). Aztán a Cell is játékba lendült, felvette a ritmust, javult a védekezés és a támadásait is rendre góllal zárta. Át is vette a vezetést (14. perc: 9-10). De ellépni a hazai­ak hét percig tartó gólcsendje ellenére sem tudott – kimaradtak a kiharcolt büntetők, helyzetek. Közben az Ajka újra erőre kapott, a félidő utolsó perceiben két góllal meglépett. A második játékrészben már sok hibával játszott a CVSE, szervezetlen védekezéssel, elkapkodott támadásbefejezésekkel, elpuskázott gólhelyzetekkel segítette a házigazdát. Az ajkaiak fokozatosan növelték előnyüket, végül biztosan nyertek.

SZESE Győr–Büki TK 23-33 (9-17). – Győr, 100 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gréczi, Koltai.

Bük: Büki – Szabó D. 2, Cseledi 1, Szuhogyi 5, Schuszter 2, Szabó R., Baranyai 1. Csere: Szalai N. (kapus), Szabó N. 4, Gősi 4, Marton 2, Kelemen 1, Tóth V. 2, Dobos 3, Guttyán 6. Edző: Bölöni Roland.

A kezdősípszót követően a Bük azonnal magához ragadta a kezdeményezést, amelyet egy pillanatra sem engedett ki a kezéből. Sok volt a támadásbefejezéseknél a hiba, tipikus első mérkőzés volt, amelyen büki oldalon mindenki elegendő játéklehetőséget kapott. Végig vezetve, kontroll alatt tartva a találkozót, magabiztosan nyert a büki csapat – a hosszú kihagyás után visszatérő Guttyán Adrienn vezérletével. Az eredmény hízelgő a hazaiakra nézve.