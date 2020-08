Négy aranyérmet szerzett a horvátországi versenyen a tájfutóklub

Remekül szerepeltek, három aranyérmet is szereztek Horvátországban az Alpokalja SK tájfutói. Csapatban is a szombathelyiek nyertek.

Horvátország tradicionálisan legnagyobb tájfutó versenyén jártak az Alpokalja Szabadidősport Egyesület (ASK) tájfutói. Az ötnapos, a Karszt-hegységben, Delnice térségében megrendezett versenyen az idén a koronavírus-járvány miatt a megszokottnál jóval kevesebben álltak rajthoz, de a 14 nemzet versenyzői így is komoly kihívásokkal találták szemben magukat.

Az időjárási körülmények nem kedveztek, a verseny öt napjából hármon esett az eső. A technikás pályák, nehezen futható, sziklás terepek így a vártnál nagyobb feladatot jelentettek. Az ASK kilencfős különítménye a versenyfutamok mellett – kihasználva a helyi adottságokat – még erdei és sprintedzéseket is teljesített. A férfiak kategóriájában kettős szombathelyi győzelem született: Szalay Levente első, Bognár Zoltán második helyezést ért el. Az ifjúsági fiúknál több ASK-futó is pályázott a dobogóra, az arany­érem Molnár Péter nyakába került, aki egyenletes teljesítményt nyújtva már a második nap után egyértelművé tette, hogy ki van a legjobb formában. A szenior nők 35-ös kategóriájában Juhász Júlia szerzett aranyérmet. A klubok közötti pontversenyt is az Alpokalja nyerte. A következő megmérettetés a középtávú és váltó országos bajnokság lesz.