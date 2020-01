Négy játékos érkezett – Schimmer, Devecseri, Rácz és Verpecz a Haladásban

Négy játékost igazolt a Haladás NB II-es labdarúgócsapata. Schimmer Szabolcs, Devecseri Szilárd, Rácz Ferenc visszatért a zöld-fehérekhez, Verpecz István legutóbb Balmazújvárosban védett.

Négy játékossal bővült a 18. helyen álló Haladás kerete. A profi pályafutását a Haladásban töltő Schimmer Szabolcs szer­ződése tavaly június 30-án lejárt, mivel a vezetők nem hosszabbították meg kontrak­tusát, ősszel az NB III-as Sárvárban szerepelt. A 34 éves futballista most visszatért a Rohonci útra. Korábban beszámoltunk róla – és lapunknak nyilatkozott is –, hogy a ZTE-től érkező belső védő, Devecseri Szilárd is a Haladásban folytatja pályafutását. Csakúgy, mint a szintén Haladás nevelés, Rácz Ferenc. A támadó középpályás ősszel már a zöld-fehérekkel edzett, de akkor adminisztratív okok miatt nem lehetett leigazolni. Pénteken Rácz is aláírta kontraktusát. A 28 éves futballista 2011-ben távozott Szombathelyről, utána futballozott Ajkán, a Kozármislenyben, az MTK-ban, Pécsett, Mezőkövesden, Győrött, Balmazújvárosban és Kisvárdán. Legutóbb, tavaly nyárig ismét Kozármislenyben szerepelt. Az NB I-ben összesen 65 bajnokin hét gólt szerzett, kétszer az Európa-liga selejtezőjében is pályára lépett. A 32 éves kapus, Ver­pecz István Encsen nevelkedett, aztán Diósgyőrben védett, majd 2007-ben Debrecenbe szerződött. A Lokival remekül szerepelt, három bajnoki címet és négy magyar kupát is nyert. A Bajnokok Ligája-selejtezőjében kétszer, az Európa-liga selejtezőjében nyolcszor, az Európa-ligában kétszer állt a kapuban. Aztán 2017-ben Paksra igazolt, majd egy évet kölcsönben Balmazújvárosban védett – majd visszatért a Tolna megyeiekhez. Az atomvárosiaktól tavaly nyáron távozott, utána a később csődbe ment Balmazújvárosba szerződött. A 193 centiméter magas kapus 99 NB I-es meccsen védett pályafutása során. Schimmer fél plusz egy, a többiek fél plusz két évre szóló szerződést írtak alá péntek délután.

– Amikor nyáron elköszöntem, úgy nyilatkoztam, nekem a Haladás az életem, ha szükség van rám, jövök – mondta Schimmer Szabolcs. – Azóta sem szakadtam el a csapattól, tartottam a kapcsolatot a fiúkkal, ha tehettem, itt voltam a meccseken is. Amikor pedig télen szóltak, hogy szükség van rám, egy percig sem haboztam. Ezúton is szeretném megköszönni a sárváriaknak, hogy ősszel náluk futballozhattam. Egyetlen edzést sem hagytam ki a Rába partján, valamennyi meccset végigjátszottam. Ami a Halit illeti, a társak jól fogadtak, könnyű volt visszailleszkedni. Egyetlen cél lebeg a szemem előtt, hogy bent kell maradnunk az NB II-ben. Becsületesen készülünk, Mátyus János kemény edzéseket tart, és mentálisan is próbálja a feldobni a csapatot. Nekem pedig – már csak a múltam miatt is – példát kell mutatnom a többieknek.

– Az elmúlt két évem hullámvasút volt, történt egy sérülésem, amiből nehezen jöttem ki, ez rányomta bélyegét az utóbbi időszakra – jelezte Rácz Ferenc. – Szeptember végén megkerestem Oross Mártont, hogy edzhetek-e az Illés Akadémia U19-es csapatával. Másfél hétig ott készültem, aztán szóltak, hogy eddzek a felnőttcsapattal – szóba került, hogy szerződtetnek, de ez akkor jogilag nem volt lehetséges. Továbbra is a Haladással készültem, a két ünnep között pedig Séllei Árpád ügyvezető igazgató megkeresett, s gyorsan megegyeztünk. Annak el­lenére, hogy nem állunk jól, a klubban és a játékosokban is jóval több van ennél. Most a kemény munka jön, mindenkinek bele kell tennie a maga részét a közösbe. Annak idején nem voltam egyszerű eset, mentem a saját fejem után, ezt vállalom. De nem a múltban gondolkodom, azóta megtanul­tam, csapat nélkül senki vagy. Csak együtt lehetünk sikeresek.

– A rosszul sikerült balmazújvárosi kitérő után Deb­recenben megengedték, hogy az első csapattal együtt eddzek – fogalmazott Verpecz István. – De hiányzott a meccs, nagyon vártam már, hogy újra védhessek valahol. Ezért is örültem a Haladás megkeresésének. Bent kell maradnunk, mert ez a csapat képes rá. Tisztában vagyok, hogy meg kell küzdenem a helyemért a csapatban, de ez nem újdonság, mindenhol így van.