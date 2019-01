Negyedik helyen az aligátorok

Negyedik helyen végzett az AVUS az U21-es csapatok számára kiírt Komjádi Kupa vízilabdatorna négyes döntőjében.

Miskolc–AVUS 12-7 (4-1, 3-1, 2-4, 3-1). – Budapest, Komjádi Kupa elődöntő, U21-es férfi vízilabda-mérkőzés, vezette: Várkonyi, Vogel.

AVUS: Kovács B. – Baranyai, Hajmási 1, Ekler B. 3, Baj, Sági, Irmes 1. Csere:

Ekler Zs., Makrai, Juhász M. 1, Galambos G. Edző: Kiss Csaba.

A miskolciak kezdték jobban a mérkőzést, hat perc alatt 4-0-ra elhúztak. A folytatásban is állandósult a három-négy gólos borsodi előny – de az aligátorok nem adták fel, kapaszkodtak ellenfelük után. A harmadik negyedben már eredményesebben is játszottak riválisuknál, ám hiába nyerték ezt a nyolc percet 4-2-re, a mindent eldöntő negyedik negyed 9-6-os miskolci előnyről indult. Juhász góljával már csak kettő volt közte (9-7), ám válaszként a miskolciak egy percen belül kétszer is betaláltak (11-7).

A másik meccsen: Vasas–UVSE 10-9.

Bronzmérkőzés. UVSE–AVUS 14-13 (3-3, 3-1, 2-6, 6-3). – Vezette: Marjay, Bereczky.

AVUS: Kovács B. – Baranyai 3, Hajmási 1, Ekler B. 3, Juhász M. 1, Baj 1, Irmes 2. Csere: Ekler Zs. 2, Varga Zs., Makrai, Sági, Galambos G. Edző: Kiss Csaba.

Az első negyedben fej fej mellett haladtak az együttesek, a másodikban fokozatosan elhúzott az UVSE. A harmadik negyedben begyújtotta rakétáit az AVUS, 8-6 után zsinórban négy gólt dobott, így az utolsó negyed előtt 10-8-ra vezetett. A záró nyolc percben tovább növelte a különbséget a vasi együttes (10-13), ám az újpestiek nagyot hajráztak és

14-13-ra megfordították az eredményt.

A döntőben: Vasas–Miskolc 10-6. PA