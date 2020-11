Negyvenöt évvel ezelőtt lépett ki a nemzetközi porondra a Haladás

Negyvenöt évvel ezelőtt játszotta első nemzetközi tétmérkőzését a Szombathelyi Haladás labdarúgócsapata.

Ezerkilencszázhetvenöt május 1-jén az Újpesti Dózsa néven szereplő lila-fehér együttes ellen vívta a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjét a Haladás együttese. Habár Farkas László és Kereki Zoltán góljával a szombathelyiek vezettek, a fővárosiak 3-2-re fordítottak, és megnyerték a kupát. Mivel az újpestiek a bajnoki címet is megszerezték, a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK) a Haladás indulhatott.

Az 1919-ben alapított klub először léphetett ki a nemzetközi kupaporondra, először játszhatott nemzetközi tétmeccset a Hali. A vasiak szeptember 17-én a máltai La Vallettát fogadták, a Rohonci úton 7-0-ra nyertek. A zöld-fehérek a Békei – Fischer, Horváth Á., Kereki, Király, Kiss Gy., Halmosi, Fedor, Szabó S., Horváth Z., Farkas összeállításban kezdtek, csereként Dobány és Kulcsár lépett pályára. A gólokat Horváth Árpád és Fedor Sándor 2-2, Király Ferenc, Halmosi Zoltán és Farkas László szerezték. A történelmi, első találatot Fedor jegyezte. A csapat vezetőedzője Sárosi László, pályaedzője Török Péter volt.

A visszavágón 1-1-re végeztek a felek, a vasiak találatát Kereki szerezte, a Haladás 8-1-es összesítéssel jutott a második körbe, ahol a Sturm Graz várt rá. Az október 12-i ausztriai mérkőzésen a graziak 2-0-ra győztek, a visszavágó pedig 1-1 lett, a zöld-fehérek gólját Horváth szerezte – a Haladás búcsúzott a sorozattól. A csapat ügyvezető igazgatója 1972 novemberétől 1978 novemberéig – így a KEK-szereplés időszakában is – Laki László volt. Az akkori csapatot a Haladás–Győr NB II.-es mérkőzés szünetében, a szurkolók vastapsa közepette köszöntötték.

– Amikor a megyei vezetők kérésére 1972 októberében a Haladás VSE-hez kerültem, korszerűtlen körülmények között működött az egyesület 12 szakosztálya – mondta Laki László. – Ennek főleg anyagi okai voltak, például júniusban kiesett az NB I-ből a labdarúgócsapat. A focisták szegényes felszerelésben, fűzős labdákkal és bőr stoplis csukákkal játszottak. Volt tehát tennivaló bőven, fokozatosan javítottunk a szakosztályok helyzetén, így természetesen a futballistákén is. Új felszerelést kaptak, továbbá két alkalommal kiutazhattak edzőmérkőzésre Párizsba is.

A Hali történetének 46. évében első európai nemzetközi kupaszereplésünk a KEK-ben pedig felejthetetlen élmény volt, labdarúgóinknak és szurkolóinknak egyaránt! Az első fordulóban a La Valletta elleni, 7-0-ra megnyert hazai meccsen eldőlt a továbbjutás, de persze ettől még el kellett repülni Máltára. Ami akkoriban nem volt egyszerű, de ezt is megoldottuk: különgépet béreltünk, az üres helyeken szurkolók is jöhettek drukkolni, s így a költségek is megtérültek. Kint 1-1-gyet játszottunk és továbbjutottunk. Aztán jött a második körben az osztrák Sturm Graz. A kupameccs előtt még kiutaztam Sárosi László vezetőedzővel feltérképezni az osztrák csapatot, és egy szikrázóan kemény bajnokit láthattunk.

Noha ugye nem volt Európa-szerte ismert csapat a Haladás, a Sturm főszponzora – egyben akkoriban Graz legnagyobb építési vállalkozója – roppant barátságosan fogadott, este vacsorára hívott bennünket. Na, aztán az első, kinti kupameccsen már kevésbé voltak barátságosak a hazaiak! Az angol bíró egy tiszta szerelésünket követően 11-est adott az osztrákoknak, majd még egy gólt szereztek a graziak, s így 2-0-ra győztek. A hazai visszavágón 22 ezer néző előtt a 3. percben a graziak Steiner nevezetű játékosa úgy lerúgta egyik legjobbunkat, irányítónkat, Fedor Sándort, hogy eltört a lába.

A török bírónál ez még egy sárga lapot sem ért. A továbbiakban is ilyen elfogultan bíráskodtak a játékvezetők, például nem kaptunk meg két büntetőt sem. Horváth Árpád fejesgóljával 1-0-ra vezettünk, végigtámadtuk a meccset, aztán a 89. percben kapusunk az ellenfél csatárának dobta ki a labdát véletlenül, aki kiegyenlített. A mérkőzés tehát 1-1-re végződött, ezzel elbúcsúztunk a kupától. A graziak rettentően örültek a továbbjutásnak, kérdeztem is tőlük – mivel mi még kezdők, tapasztalatlanok voltunk a nemzetköz porondon – mégis mire ez a nagy öröm? Mert úgy néztek ki, mint akik megnyerték a KEK-et.

Az elnökük dörzsölte a tenyerét, elárulta, a következő körben – bárkit is kapjanak – a tévés jogdíjakból és az egyéb bevételekből, hirdetésekből, rengeteg pénz üti a markukat. Aztán a harmadik fordulóban telt ház, 20 ezer néző előtt játszottak a német Hamburg ellen. Hát igen, akkor ez nagyon más, ott már profi világ volt. A mi négy meccsünk közül például egyet sem adott a magyar televízió. Később is megmaradt a jó kapcsolatunk a graziakkal, meghívtak minket a nagy népszerűségnek örvendő téli teremtornára, ahol a döntőben nagy közönségsikert aratva 7-2-re vertük a Sturm Grazot.

Aztán utaztunk hozzájuk az akkoriban szintén népszerű húsvéti tornájukra, és ők is jöttek hozzánk barátságos mérkőzésekre. De sokszor voltunk a felnőtt és ifjúsági csapattal edzőmeccset vívni más osztrák városokban is. Talán mondanom sem kell, hogy akkoriban mennyi szervezés, segítség és anyagi ráfordítás kellett ahhoz, hogy külföldre utazhassunk. De örök emlékek maradnak a külföldi utazások, a felejthetetlen kupameccsek.