Nehéz csoportban szoros meccseket vívtak az aligátorok

Kilenc forduló után az alapszakasz B csoportjának utolsó, nyolcadik helyéről várja a folytatást az OB I-ben szereplő Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS).

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Harmadik szezonját kezdte meg nyáron a világ egyik legerősebb vízilabda-bajnokságában az AVUS. Az első évben a 16 csapatos bajnokság 13., legutóbb pedig a 12. helyén végzett. Az új szezon alapszakaszában kilenc mérkőzés után egy-egy győzelemmel és döntetlennel, hat, legtöbbször szoros vereséggel a B csoport utolsó, nyolcadik helyén állnak az aligátorok. A szombathelyiek kerete alaposan átalakult a nyáron, hatan távoztak és heten érkeztek – kvázi új csapatot kellett építenie Matajsz Márknak.

– Úgy érzem, jó úton járunk, ott tartunk a csapatépítésben, ahol elterveztük – mondta Matajsz Márk vezetőedző. – Összeszokottságban, fizikálisan is szépen haladunk, a játékban is meccsről meccsre előbbre lépegetünk. Összességében: kisebb hullámvölgyeket leszámítva jó teljesítményt nyújtott a csapat. Ha picit rutinosabbak, szerencsésebbek vagyunk, lehetne több pontunk is. Úgy gondolom, ebben az erős csoportban, ezzel a fiatal, alakuló csapattal ez nem rossz eredmény. A játékosokban – koruknál fogva is – van még potenciál. Egy meccsünk nagyon nem sikerült, Kaposváron (12-13) álmosan, enerváltan kezdtünk, és a hozzáállásunk is hagyott kívánnivalót maga után. Az utolsó, nagyon erős Honvéd elleni meccs viszont felejthetetlen volt, vesztes állásból utolsó másodperces góllal 12-11-re nyertünk. Jó volt látni, ahogy a kispadon ülő játékosok együtt örülnek a vízben lévőkkel – kialakult a csapaton belüli kohézió. Az értékes három pont mellett lelkileg is nagyon sokat jelentett a győzelem, más szájízzel dolgozták végig a fúk a levezető edzéseket és mentek téli pihenőre. Egyénileg senkit sem szeretnék kiemelni a csapatból – együtt nyerünk és együtt veszítünk. Mindenkinek akadtak gyengébb és jobb meccsei, de mivel döntő részben fiatal játékosokról beszélünk, van még miben javulniuk. Három hét pihenő után január 6-án kezdjük a munkát – a fiúk a szünetben egyéni edzésterv alapján készültek, nem a nulláról indulnak. A cél változatlanul a bennmaradás, amit minél előbb szeretnénk bebiztosítani. Az utolsó előtti osztályozót vív, az utolsó kiesik – remélem, mi a tavalyi évekhez hasonlóan előbbre végzünk. Az erőviszonyokat nézve a másik csoportból a Tatabánya, a Debrecen és a Szeged lehet a riválisunk. Kemény tavasz elé nézünk, minden egyes győzelemért meg kell majd küzdenünk.

A bajnokság január 31-én folytatódik, az aligátorok hazai pályán az OSC-t fogadják.