Nehéz feladat előtt a zöld-fehérek

A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén szerdán 19.30-kor (M4 Sport) a Szombathelyi Haladás az Illovszky Rudolf Stadionban a Budapest Honvéd vendége lesz.

A Haladásnak nehéz dolga lesz az oda-visszavágós párharc első összecsapásán az NB I ötödik helyén álló Budapest Honvéd ellen. A piros-feketék az ötödik legkevesebb gólt kapták az NB I-ben, míg a vasiak – holtversenyben – a harmadik legkevesebbet szerezték az NB II-ben. A kispestiek több rutinos futballistát is csapatukban tudhatnak, így a védő Kambert, a középpályás Hidit, vagy éppen a támadó Lanzafamét. Kedden pedig leigazolták a korábban a Haladásban is megfordult Ugrai Rolandot. A piros-feketék az első három fordulóban az első három helyezettel játszottak: Székesfehérváron és az FTC vendégeként gól nélküli döntetlenre végeztek, odahaza

2-1-re kikaptak a Mezőkövesdtől. Legutóbb hazai pályán 2-0-ra verték az utolsó előtti ZTE-t.

Ami a Haladást illeti, a vasi együttes két gól nélküli döntetlent ért el idén, az első körben a Szeged ellen Szombathelyen, a másodikban Szolnokon. Érdekesség, hogy a zöld-fehérek edzője, Mátyus János Kispesten kezdte pályafutását, 1993-től 1998-ig a XIX. kerületben futballozott.

– Nem akarok közhelyeket puffogtatni, hogy ez egy átlagos mérkőzés lesz számomra – mondta Mátyus János, a Haladás edzője. – Nem, ez a találkozó picit más lesz nekem, mint a többi. Tudom azt is, hogy a két szurkolótábor legendás barátságban áll egymással. Fontos a Magyar Kupa számunkra, de van még egy ennél is fontosabb feladatunk: bent kell maradnunk az NB II-ben. A hétvégi, Csákvár elleni találkozónk elsőbbséget élvez. Láttam a Honvéd meccseit, tetszik, ahogy kollégám a csapat védekezését megszervezi, szinte tökéletesen működik a rendszer. Ráadásul két-három kimondottan pengés futballista is a Honvédot erősíti. A védekezésünk nekünk is rendben van, az előrejátékban kell nagyot javulnunk. Szép teljesítmény lenne, ha gólt szereznénk és maradna esélyünk a visszavágóra. Rózsa, Németh Márió, Medgyes sérült, kérdéses a kisebb sérüléssel bajlódó Devecseri, valamint Rácz játéka.