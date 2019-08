Nehéz időszakot zárnak le – Péntek este Gyirmóton szerepel a Haladás

Alaposan megfiatalított, átalakított kerettel kezdi a 2019/20-as NB II-es labdarúgó-bajnokságot a Szombathelyi Haladás együttese. A zöld-fehérek pénteken 20 órakor (M4 Sport) a Gyirmót otthonában lépnek pályára.

Meglehetősen eseménydús hetek állnak a Haladás labdarúgói, szakmai stábja, vezetői mögött. Tavasszal látott napvilágot, hogy a klub anyagi gondokkal küszködik – és ez az NB I-es bajnokság zárása után csúcsosodott ki. Négyszázmillió forintos tartozást halmoztak fel akkorra. Végül a problémák nagy részét sikerült rendezni, így a Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó bizottsága hétfői ülésén nem vonta vissza a Haladás NB II-es licencét – a zöld-fehérek elindulhatnak a másodosztályban.

Kicserélődött a keret

A játékoskeret szinte teljesen kicserélődött, nem kevesebb, mint 16 labdarúgó távozott Szombathelyről: Funsho Ibrahim Bamgboye (Mol Fehérvár), Bolla Gergő (Nafta Lendava), Murtaz Dausvili (Anorthoszisz Famaguszta), Halmai Ádám (MOL Fehérvár, onnan Budaörs, kölcsönbe), Oleg Golodiuk (ZTE), Karol Mészáros (Újpest), Mohl Dávid (Szeged-Csanád), Reagy Ofosu (Botosani), Rui Pedro (FTC – kölcsönből vissza), Priskin Tamás (FTC – kölcsönből vissza), Winkler András (Bruck/Leitha), Galin Ivanov, Michael Rabusic, Kristián Kolcák – Király Gábor pedig visszavonult. Távozott a Horváth Ferenc vezette szakmai stáb, így Szamosi Tamás másodedző és Borsos Vilmos kapusedző is.

A szakmai munkát Desits Szilárd megbízott edzővel kezdték a vasiak, majd július 11-én érkezett Supka Attila vezetőedző és vele Híres Gábor másodedző is. Ami a játékosokat illeti: kölcsönből Petró Balázs, Medgyes Zoltán, Tóth Dávid, Tóth Martin, Kiss Bence tért vissza – és maradt is Szombathelyen. Kovalovszki Máté kölcsönben Lipóton, míg Pinte Patrik – ugyancsak kölcsönben – Komárnóban játszik. Eldőlt, hogy a próbajáték után a vasiaknál folytatja pályafutását a legutóbb Mosonmagyaróváron futballozó 28 esztendős csatár, Eszlátyi István. A támadó korábban 23 NB I-es mérkőzésen két gólt szerzett – két évre írt alá.

Késésben vannak

– Csak két és fél hete dolgozom a csapattal, de az azt megelőző időszakban Desits Szilárd remek munkát végzett a játékosokkal – mondta Supka Attila, a Haladás vezetőedzője. – Mivel az ismert gondok miatt a játékosok feje nem volt tiszta, érkezésem után nem is tudtam azt a fajta edzésmunkát elvégeztetni, amit korábbi klubjaimban. Emellett a játékosok képességeit is meg kellett ismernem. A labdarúgók fogékonyak voltak a munkára, volt egy nyolcnapos periódus, amikor az edzések mellett zsinórban vívtuk a felkészülési mérkőzéseket. Ekkor ugyan fáradtak voltak, de a meccseken és a tréningeken is maximálisan odatették magukat.

Többé-kevésbé az edzőmeccsek eredményei is rendben voltak, noha a felkészülés alatt nem az a legfontosabb. De a játékosokat úgy lehet motiválni, hogy a tréningeken látott dolgokat a meccseken is viszontlátják. Jól sikerült a Kaposvár (2-1) elleni találkozónk, még ennél is jobban a komoly erőt képviselő török Trabzonspor (0-0) elleni meccsünk. A bajnoki főpróbánkon ugyan 1-0-ra kikaptunk a MOL Fehérvártól, de négyszer is ziccerbe kerültünk, ám sajnos a helyzeteket kihagytuk. Nem véletlen, hogy az utolsó héten a támadások befejezésére külön hangsúlyt fektettünk.

Kellenek még játékosok

Ami a játékoskeretet illeti, három-négy futballistát igazolnunk kellene, kevés a rutinos játékosunk, mindössze 12-13 tapasztalt labdarúgónk van. A többiek fiatalok. A célok? Szeretnénk minél jobban szerepelni a bajnokságban. Reális célnak azért nem mondanám az azonnali feljutást, mert az ismert gondok miatt későn alakult ki a keret – és még most sincs teljesen kész. Ezért az átigazolásokban és a munkában is lemaradásban vagyunk, de ezt egységes játékkal, remélem, kompenzálni tudjuk. Szeretnénk ezt az egységet megtartani a folytatásban is, és meglátjuk, ez mire lesz elég. Egy biztos: szeretnénk az élmezőnyben végezni.

Rajt Csertőiék ellen

A zöld-fehérek a bajnoki rajton pénteken 20 órakor (M4 Sport) az előző bajnokságot harmadik helyen záró Gyirmót FC Győr otthonában szerepelnek. A sárga-kékeket a korábbi szombathelyi tréner, Csertői Aurél irányítja. A Gyirmót erősödött a nyáron, többek között leigazolta a korábbi MTK-s középpályást, Vass Ádámot is.

– Ismerve Csertői Aurél kollégámat, biztosan jól megszervezi csapatát – mondta Supka. – Több, volt NB I-et is megjárt rutinos futballista található a Gyirmót keretében, kemény ellenfélre számítok. De nekünk nem elsősorban velük, hanem magunkkal kell foglalkoznunk, azzal, hogy azt a játékot, amit gyakoroltunk, viszontlássuk a pályán, fegyelmezetten, koncentráltan kell futballoznunk. Pontot, pontokat várok a nyitányon. Yuriy Habovda és Tóth-Gábor Kristóf sérült, a kezdőcsapatot a mérkőzés előtt jelölöm ki.

– Nem volt egyszerű az elmúlt időszak – mondta Bosnjak Predrag, a Haladás rutinos, egyszeres válogatott csapatkapitánya. – Úgy kezdtük el az alapozást, hogy nem tudtuk, mit hoz a jövő, melyik osztályban indulhatunk. Csináltuk becsülettel a dolgunkat, de gyakran máshol jártak a gondolataink. Szerencsére mostanra kiegyenesedtek a dolgok, végre csak a játékra koncentrálhatunk. Ez érződik a hangulatunkon is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi egy százéves klubot képviselünk, mi vagyunk a Haladás, amelynek az első osztályban a helye. Ezt ellenfeleinkben is tudatosítanunk kell. A Gyirmótot minőségi labdarúgók alkotják, mi viszont csapatként erősebbek lehetünk.