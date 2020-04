Nehezen élik meg a vasi szurkolók a sport nélküli heteket, hónapokat

Szünetel a labdarúgó-bajnokság, eredményhirdetés nélkül szakadt félbe a kosárlabda- és a kézilabdaszezon – nem csak a sportolók, a szurkolók is nehéz napokat élnek mostanában.

Falco

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely parádés szezont futott idén is – nem meglepő tehát, hogy rendre telt ház előtt léptek pályára a sárga-feketék. Most azonban csendes az Arena Savaria (is).

– Nagyon sajnáljuk, hogy a koronavírus-járvány miatt ilyen módon ért véget a bajnokság, hiszen címvédőként a tabella élén álltunk és a Magyar Kupában is jó esélyekkel indultunk volna harcba a végső győzelemért – bosszankodott Tamás Márió, az USB szurkolói csoport egyik vezetője. – Amikor ment a bajnokság, már reggel elkezdtünk hangolni a hazai meccsekre vagy idegenbeli turnékra – ki így, ki úgy. A Bajnokok Ligája-menetelés örök élmény marad számunkra, és nagyon bízunk benne, hogy lesz még részünk hasonlóban. Nagyon rossz a Falco és a kosárlabda nélkül megélni a napokat, heteket. A közös megbeszélések és összejövetelek mindenkinek nagyon hiányoznak, akárcsak a közös szurkolás, a közösen megélt győzelmek élménye – de ez csak még egységesebbé tesz minket!

Kitartást kívánok minden szurkolónak, minden magyarnak! Egyébként a körülbelül 40–50 főt számláló szűk magunk rendszeresen szervezett jótékonysági gyűjtést különböző célokra, most vannak hasonló kezdeményezéseink, rászoruló családoknak vásárolunk élelmiszert. Szeretnénk megköszönni a játékosoknak, a szakmai stáb és a klubvezetés tagjainak a sok-sok élményt!

Körmend

A körmendi szurkolói csoportok – így a Red Devils, a Körmend Youth és az MTE Ultras – a koronavírus-járvány elejétől próbálják kivenni a részüket az önkéntes munkából és a gyűjtésekből.

– A járvány terjedésének híre lesújtott bennünket, hiszen a meccsek fontos részét jelentik az életünknek és a szezon hátralévő részében több nagy és látványos megmozdulásra is készültünk. Amikor megjelentek a hírek a helyzet súlyosságáról, a csoport egy emberként gondolta, hogy segíteni fogunk, ennek megfelelően önkéntes munkát vállaltunk és anyagi támogatást is nyújtottunk. Amíg szükséges, itthon maradunk, de már várjuk, hogy újra megmutathassuk, hogy melyik Magyarország legjobb csarnoktábora – mondta Molnár Martin, a Körmend Youth vezetője.

Az önkéntességet fontosnak tartja a Red Devils és az MTE Ultras is, utóbbi szurkolói csoport eddig információs és tájékoztató jellegű szórólapok terjesztésében és a körmendi piacon szájmaszkok osztogatásában segédkezett. Emellett a csoport olyan ajándékok vásárlásához is hozzájárult, amelyeket a szociális szféra dolgozóinak juttattak el. Az önkéntesek segítségnyújtása folyamatos, a körmendiek a jövőben is számíthatnak rájuk.

Haladás

A Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapata remekelt tavasszal, mind a hét lejátszott bajnokiján veretlen maradt. A lelátókra visszatértek a szurkolók, a másodosztályban Szombathelyen jártak legtöbben meccsre. A drukkerek pedig első osztályú hangulatot teremtve buzdították a zöld-fehéreket.

– Mi, szurkolók is nehezen éljük meg a bezártság napjait, heteit – mondta Sebestyén Gábor, a Haladás egyik szurkolói csoportjának vezetője. – Nagyon hiányzik a meccsek felfokozott hangulata, a barátok, ismerősök társasága. Főleg, hogy az utóbbi időben kezdett magára találni a csapat, és elkerültünk a kieső helyről. Természetesen mi is kivettük a részünket az országos szintű szurkolói gyűjtésekből, és a csoportok segítségével rövid idő alatt csaknem 400 ezer forintot sikerült gyűjteni a szombathelyi Markusovszky kórház intenzív osztálya számára. Molinót is festettünk a kórház dolgozóinak. Természetesen a későbbiekben is segítünk a vírus elleni harcban. Nagyon várjuk a bajnokság folytatását, hogy segítségünkkel biztosítsuk a csapat bentmaradását a másodosztályban. Addig is maradnak az emlékek, régi újságcikkek, szurkolói újságok, meccsek fel­elevenítése és a sztorizgatás a barátokkal. Hajrá, Hali!

SZKKA

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 44 év után hozta el ismét Szombathelyre, Vas megyébe az NB I-es női kézilabdát. Bárhol is játszott a csapat, rendre telt ház, remek hangulat fogadta a lányokat.

– Évek óta a csapat mögött állunk, nagy öröm volt megélni az NB I-be jutást, és óriási élmény volt élvonalbeli meccseken szurkolni, győzelmeket ünnepelni a világ egyik legerősebb bajnokságában – fogalmazott Szabó Zoltán, a Savaria Blue-White Lions szurkolói csoport egyik kulcsembere. – Remekül, a várakozásokon felül teljesített a csapat, újonc létére minden bizonnyal akkor is megőrizte volna élvonalbeli tagságát, ha nem szakad félbe a bajnokság – sőt, már a középmezőny is közel volt. Mint mondtam, óriási élmény volt szurkolóként részt venni az SZKKA-meccseken, hiszen garantált volt a telt ház, a nagyszerű hangulat – akár Répcelakon, akár az Arena Savariában vagy a Haladás Sportcsarnokban lépett pályára a csapat. Nehéz megélni a kézilabdamentes napokat, hiányzik a csapat, de a szurkolói közösségünk is. Egyelőre pihennek a dobok, a kürtök, a kereplők, a zászlók, de reményeim szerint mielőbb visszatér minden a régi kerékvágásba – mi pedig visszatérhetünk a lelátóra. Szerencsére a klub figyelmes, a hivatalos honlapon rengeteg régi, emlékezetes mérkőzést, diadalt idéz fel, a játékosok, a szakmai stáb tagjai is rendszeresen adnak életjelet magukról – de ez ezért nem az igazi. Nagyon várjuk már a meccseket!