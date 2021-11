Nem adja fel a védő – Horti Bogi negyedik műtétje után a visszatérésre készül

Műtétje után már a visszatérésre készül a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatának válogatott védője, Horti Boglárka.

A Haladás-Viktória FC négyszeres válogatott játékosa, Horti Boglárka ugyan még csak 23 esztendős, de már négy komoly sérülésen és műtéten van túl. Az utolsót egy hete végezték el rajta, a bal térdében a porc sérült meg. A remek felépítésű belső védő a szombathelyiek egyik erőssége, ám egy ideig még biztosan nem futballozhat – sőt, az is opciónak tűnt a műtét előtt, hogy soha többé nem léphet pályára. Bogit azonban kemény fából faragták, bár most még hetekig mankózik, célja, hogy tavasszal újra a szombathelyi csapatot erősítse

. – Három héttel ezelőtt az egyik edzésen egy ártalmatlan szituációban, a kitámasztásnál a földre rogytam – mondta Horti Boglárka. – Mivel korábban már háromszor műtötték a bal térdemet – két keresztszalag-szakadásom és egy porcműtétem volt –, minden edzés előtt óvatosságból beköttetem a térdemet. Sajnos ezúttal ez sem segített, éreztem, hogy a kitámasztásnál egész egyszerűen elmozdult a térdem, majd vissza is ugrott… Ettől persze még éreztem, hogy valami nincs rendben, valami elakadást okozott belül. Az MRI-vizsgálat azt mutatta ki, hogy vagy a keresztszalagom, vagy a porcom sérült, de az is lehet, hogy mindkettő. Mivel nem volt egyértelmű a diagnózis, bele kellett nézni a térdembe, tehát fel kellett nyitni.

Az atroszkópiás műtét előtt a doktor úr elmondta, ha valóban, harmadszor is elszakadt a keresztszalagom, akkor nem futballozhatok többet, úgyhogy lelkileg felkészülhetek a civil életre… Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a műtét során kiderült, a térdemmel együtt a szalagok is „csak” elmozdultak, de ezúttal nem szakadtak el. Viszont emiatt megsérült a porcom, amit aztán a műtétnél visszavarrtak a helyére. Összesen négy hétig egyáltalán nem terhelhetem a lábamat, tehát még három hétig mankózok. Aztán újra meg kell tanulnom járni, a combizmomat kell erősítenem és viszszaszereznem a térdem stabilitását. Nem könnyű elfogadni a helyzetet, de nem adom fel, egy jelnek tekintettem, hogy nem szakadt el a szalagom, végigcsinálok mindent újra, bízva benne, hogy a rehabilitáció alatt minden rendben fog menni. A sérüléstől a műtétig tartó időszakban nagyon mélyre kerültem lelkileg, de most már jobban vagyok. A térdemre is úgy gondolok, hogy ha picit is, de javul minden nappal. Eltökélt célom, hogy a tavaszi rajton, márciusban már ismét futballozzak. Sokat jelent, hogy a családom, valamint Markó Edina, a mester, a szakmai stáb és minden csapattársam mellettem áll, támogat. Rengeteg segítséget kapok tőlük, egy pillanatra sem hagynak magamra. Nélkülük nem tudnám megoldani ezeket a nehéz napokat. Természetesen mankóval is kijárok a hazai mecscsekre, a lányoktól rengeteg energiát, ölelést kapok ilyenkor. Az Astra elleni győzelemnek pedig úgy örültem, mintha én is a pályán lettem volna. Tudom, tavasszal ez már nem csak álom lesz számomra.

