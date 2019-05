Nem akar meglepetést a Körmend

A rájátszás negyeddöntőjének második mérkőzését rendezik kedden (ma) este (19.00) Sopronban. Az Egis Körmend az első meccsen magabiztosan nyert, így vezet a három győzelemig tartó párharcban.

Szombaton találkozott először a Körmend és a Sopron a rájátszás negyeddöntőjében. A piros-feketék egy negyednyi játékot hagytak a Sopronnak, utána kezdték felőrölni ellenfelüket, ami végül 32 pontos hazai sikerhez vezetett. Ferenczék kemény védekezéssel tartóztatták fel a soproniakat, emellett jó dobószázalékkal jutottak száz pont fölé (104-72).

– A play-offban a különbség nem számít, csak a megnyert mérkőzés. Úgy gondolom, hogy az első meccsből nem kell messzemenő következtetéseket levonni, biztos vagyok abban, hogy a Sopron jobb csapat annál, mint amit mutatott. Szeretnénk mielőbb lezárni a párharcot, ehhez jól jönne a soproni győzelem. A rájátszás első mérkőzésén elégedett voltam csapatom teljesítményével, főleg a második félidőben. Ha ilyen játékkal rukkolunk elő idegenben is, akkor lesz esélyünk, de nyilván ellenfelünk is szeretne bizonyítani saját közönsége előtt. A védekezésünk jól működött, Sopronban is kiemelten kell figyelnünk erre. Azt viszont nem szabad hagynunk, hogy a nagyarányú hazai győzelmünk okán elbízzuk magunkat, mert akkor igen kellemetlen meglepetés is érhet bennünket – mondta Matthias Zollner, az Egis Körmend vezetőedzője.

Ha nyer a vasi alakulat a Sopron KC otthonában, akkor már ezen a héten eldőlhet a negyeddöntős párharc, persze, ahhoz a pénteki hazait is hozni kell. Ellenkező esetben jövő hétig kell várni arra, hogy kiderüljön, melyik csapat jut az elődöntőbe.