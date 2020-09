Nem bírta tartani a lépést a Dunaferr, nyert a Haladás

Az NB I-es futsalbajnokság 2. fordulójában a Haladás VSE a vendég Dunaferrt verte nagy csatában.

Mindkét csapat győzelemmel kezdte a szezont – két jó formában lévő csapat lépett pályára. A Haladásból a brazil légiós Darrieer és a válogatott Dávid Richárd személyében két kulcsember hiányzott. A mérkőzés előtt elbúcsúztatták a Haladás kötelékéből távozó Németh Krisztiánt, aki kapusként, majd az elmúlt években kapusedzőként segítette a zöld-fehér klubot.

Haladás VSE–Dunaferr DUE Dutrade 3-1 (0-1). – Szombathely, 350 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Kubicsek, dr. Tolnay (Imrő).

HVSE: Alasztics – Nagy K., Horváth P., Simic, Dróth. Csere: Gyimesi, Homlok (kapusok), Hajmási, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Gerencsér, Vas, Szakasics, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Dunaferr: Reveland – Németh P., Szeghy, Östör, Horváth B. Csere: Rigó, Cseresnyés (kapusok), Sánta, Csányi, Sereghy, dorogi, Slett, Montero, Németh L. Edző: Frank Tamás.

Gólszerzők: Vas (21.), Sipos (29.)., Simic (32.), ill Szeghy (8.).

A Haladás nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, kapujához szegezte ellenfelét. De a Dunaferr higgadtan, szervezetten védekezett, nem engedte igazán nagy helyzethez jutni a vendéglátót. Múltak a percek, nem tudta feltörni a reteszt a Haladás. A vendég kivárásra játszott. Jöttek is a hibák az egyre görcsösebben játszó hazaiak részéről, több labdát is eladtak, amelyekből ígéretes kontrákat vezetett a Dunaújváros – kellett védenie Alaszticsnak is. Kellemetlen ellenfélnek bizonyult a Dunaferr, egyenrangú csapatok csatáztak. A félidő hajráját ismét megnyomta a HVSE, beszorult a vendég, de Reveland kapus rendre a helyén volt, nem sikerült megszerezni a hőn áhított vezetést. Sőt, a félidő utolsó pillanatában betalált a Dunaferr, egy szabadrúgásnál nem figyeltek a hazaiak – elnémult a csarnok.

Fordulás után ismét a Haladás percei következtek, óriási elánnal esett ellenfelének. És rögtön jött is a gól: Drót készítette le a bal oldalon a labdát a felfutó Vasnak, aki higgadtan helyezte a kapu túlsó sarkába a labdát (1-1). A gyors egyenlítés után is lendületben maradt a házigazda, sorjáztak a helyzetek, szorult a Dunaferr. De túlélte a nehéz pillanatokat a vendég, sőt, vészkapus játékkal próbált zavart okozni a hazai sorok között. Nem jött be a terv, ugyanis Sipos elcsente a labdát, becsúszva kapufára rúgta, a visszapattanót pedig a hálóba bombázta. A folytatásban rengeteg helyzetet elpuskázott a HVSE. Simic unta meg a dolgot: látványos egyéni szólót zárt góllal (32. perc: 3-1). Kezdett eldőlni a mérkőzés, nem bírta a tempót a Dunaferr. A vendégek szerencséjére a szombathelyiek bőkezűen bántak a helyzeteikkel. Az utolsó percekben vészkapussal rohamozott a vendég, minden különösebb eredmény nélkül.

Második félidei játéka alapján biztosan nyert a sok helyzetet elrontó Haladás – igaz, a harcias Dunaújváros nem adta olcsón a bőrét.