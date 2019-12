Nem kegyelmezett a Haladás a Ferencvárosnak

Az NB I-es futsalbajnokság 13. fordulójában a Haladás VSE fölényesen verte a vendég Ferencvárost.

A szombathelyi alakulat a bajnokságban (5-2) és a Magyar Kupában (5-0) is elverte az FTC gárdáját – ráadásul mindkétszer idegenben. Utóbbi mérkőzést november 27-én rendezték, vagyis még élhettek a friss emlékek a csapatokban. Természetesen ismét a Haladás lépett pályára esélyesként, annak ellenére is, hogy azért vonultat fel jó futsalosokat a Fradi. A hazai csapatból az U19-es válogatottnál szereplő Gerencsér Antal hiányzott.

Haladás VSE–Ferencvárosi TC-Fisher Klíma 10-0 (4-0). – Szombathely, 450 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Juhász D., Tamási P. (Imrő J.).

HVSE: Sásdi – Michel, Horváth P., Dróth, Vas. Csere: Alasztics, Homlok (kapusok), Hajmási, Simic, Sipos, Nagy K., Péter, Luis Garcia, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

FTC: Tóth Gy. – Rábold, Gergály, Fülöp, Temesi. Csere: Bajusz (kapus), Öreglaki, Cseri, Dávid, Bognár, Roni, Jenei. Játékos-edző: Ribeiro Da Silva Roni.

Gólszerzők: Péter 2 (3., 10.), Vas (8.), Vidák (13.), Hajmási 2 (21., 23.), Sipos (31.), Dróth 2 (31., 32.), Nagy K. (40.).

Nagy lendülettel, letámadással kezdett mindkét csapat, mind a két kapu előtt akadt helyzet. A Haladás tűnt pontosabbnak, meg is szerezte a vezetést, az ifjú Péter Ábrahám robbant be jó ütemben Simic passzára, közelről volt eredményes. Felpörgött a házigazda, adott munkát bőven az FTC kapusának. A vendégek nehezen tudták tartani a lépést, egyre kevesebb támadást vezettek – a labdát is csak üggyel, bajjal tartották meg. Vas egy remekül kivitelezett szabadrúgás variáció végén növelte a hazai előnyt. Majd Péter egy villámgyors szombathelyi kontra után szerezte saját maga második, csapata harmadik gólját – Luis Garcia szerzett labdát erőszakosan (10. perc: 3-0).

Időt kért az FTC. De nem javult fel a fővárosiak játéka, sokat hibáztak nyomás alatt, ugyanis a Haladás nem lassított – érett a kiütés. Vidák is egy kontra végén volt eredményes (4-0). A játékrész hajrájára felbátorodott a minden mindegy alapon rohamozó Fradi – vagy kicsit kiengedett a Haladás. De ettől függetlenül az első félidőben eldőlt a mérkőzés sorsa.

Fordulás után rögtön betalált a Haladás, egy szögletnél aludtak el a budapestiek, Hajmási maradt üresen a hosszú oldalon, és közelről nem hibázott. Még fel sem ocsúdtak a döbbenetből a vendégek, amikor Hajmási ismét betalált, Michel forintos passzát váltotta higgadtan gólra. (23. perc: 6-0). És a Haladás nem lassított, sok labdát szerzett, sorra vezette támadásait – igyekezett kiszolgálni szurkolótáborát. Sásdi előretörése okozott izgalmakat: labdát vesztett, de a kapufa megmentette.

Aztán ismét szerencséje volt a Haladásnak, Dávid lökete mind a két kapufát érintette. De csak fellángolási voltak a Fradinak, a meccset a HVSE uralta. Luis Garcia erősen belőtt passzát Sipos egészen parádés mozdulattal, sarokkal terelte kapuba. Majd a spanyol légiós Dróthnak is kiosztott egy gólpasszt (31. perc: 8-0). Szétesett az FTC, asszisztált a hazaiak örömjátékához. A fiatal Nagy Kevin parádés megoldások után szintén Dróthot szolgálta ki remek gólpasszal. A hajrában vészkapus játékra váltott az FTC, próbált kozmetikázni az eredményen – ami nem jött össze. A meccs végére Nagy tett pontot, aki parádés szóló után szerezte a 10. Haladás-gólt!