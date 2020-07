Nem pihennek a vasi bokszolók

Edzésben vannak a Vas megyei bokszolók, keményen dolgoznak a szombathelyi Skorpió Box Club és a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület sportolói is.

– Természetesen a sportolóink a karantén időszaka alatt is edzésben voltak, de örülök, hogy lassan normalizálódik a helyzet az ökölvívás világában is – jelezte Varga Roland, a szombathelyi Skorpió Box Club vezetőedzője. – Júliusban egy baráti kapcsolatnak köszönhetően öt napot Erdélyben, Rugonfalván edzőtáboroztunk – köszönöm a támogatóinknak, hogy elutazhattunk. Tizenöt fős csapattal vettünk részt az edzőtáborban, az utánpótlásból és a felnőtt korosztályból is vittünk bunyósokat. Sokat edzettünk, kesztyűztünk és rengeteget túráztunk, bejártuk a Hargitát. Elsősorban az erőnléti dolgokra helyeztük a hangsúlyt. Nagyszerű érzés volt kilépni a négy fal közül, felfrissíteni az izmokat, kitisztítani a fejeket. Visszatérve rögtön Győrben vettünk részt egy nemzetközi erőpróbán, de eleget tettünk egy kőszegi meghívásnak is. Továbbá rengeteg csapatépítő tréninget tartunk, jártunk például hegyet mászni Ausztriában. Elégedett vagyok a sportolóink fizikai, mentális állapotával, Erdélyben, Győrben és Kőszegen is az elvártaknak megfelelően teljesítettek. Ugyanakkor nem tagadom, hiányoznak már az éles meccsek, hiszen mégiscsak a tétmérkőzéseken derül ki, hogy ki mennyire felkészült. A csapatunk összetétele frissült az elmúlt hetekben, hónapokban, volt aki lemorzsolódott, de több motivált, tehetséges fiatal csatlakozott hozzánk. Bizakodó vagyok, tudom, hogy annak a rengeteg munkának, amit elvégzünk, előbb vagy utóbb, de meglesz az eredménye.

– Versenyzőink felkészülését nagyban segítik a közös edzések és kesztyűzések, erre azonban a koronavírus-járvány miatt beiktatott kényszerpihenő alatt sajnos nem volt lehetőségünk – jelezte Varsányi Áron, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Az élet viszont lassan visszatér a rendes kerékvágásba – így mi is igyekszünk minden lehetőséget megragadni, ami segíti a fejlődésünket, a felkészülésünket. Az utóbbi hetekben több kisebb közös edzést szerveztünk termünkben, illetve ellátogattunk más egyesületekhez is hasonló céllal. A legutóbb a Gladiátor Alapítvány Akadémiával közösen szerveztünk Győrben egy nagy létszámú nemzetközi sparringot – amelyen kilenc hazai és három osztrák egyesület 93 ökölvívója vett részt. A közös bemelegítést és az árnyékolást követően tíz meneten keresztül váltott ellenfelekkel vívtak kemény csatákat a ökölvívók. Egyesületünk 13 fővel vett részt az eseményen, hatan nem tudtak ott lenni az erőpróbán. Mindenki komolyan vette a feladatát, a hangulat pedig, mint minden alkalommal, ezúttal is remek volt. Már nem kell sokat várnunk, és éles mérkőzéseken is bizonyíthatnak bunyósaink: várhatóan augusztus 28-án rendezzük meg a nemzetközi Ostrom Kupát. Addig pedig szorgalmasan készülünk tovább, és szervezzük a következő nemzetközi kesztyűzésünket.