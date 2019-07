Nem reális a Haladás azonnali feljutása az élvonalba

Homlok Zsolt szerint, ahogy az élet többi területén, úgy itt is meg kell dolgozni a sikerért.

Mint ahogy arról részletesen beszámoltunk, július elsején, azaz hétfőn taggyűlést tartott a klub, melyen a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület (Haladás VSE) elnöksége felhatalmazta az egyesület társadalmi elnökét, hogy szándéknyilatkozatot írjon alá a patinás labdarúgóklubot működtető Szombathelyi Haladás Kft. (Haladás Kft.) többségi tulajdonosával, a HALMILL Team Tanácsadó Kft.-vel annak a Haladás Kft.-ben meglévő tulajdonrésze átvételéről. A Halmill Kft. ügyvezető igazgatója, Illés Béla is nyilatkozott az üggyel kapcsolatban.

A Nemzeti Sport hosszas interjút készített a Haladás VSE társadalmi elnökével, Homlok Zsolttal, aki beszámolt a kialakult helyzetről. A legolvasottabb magyar sportnapilap munkatársa, többek között arra is rákérdezett, hogy reális-e az azonnali visszajutás az élvonalba?

– Sajnos nem. Munka nélkül nincsenek eredmények, mint az élet többi területén, itt is meg kell dolgozni a sikerért – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére Homlok Zsolt. – Viszont a tisztességes munkának van értelme, meggyőződésem, előbb-utóbb gyümölcsözik is.

Király Gábor néhány héttel ezelőtt jelentette be a visszavonulását, és az sem kizárt, hogy Halmosi Péter sem ölti magára többé a Hali szerelését. Felmerül a kérdés, hogy a jövőben a két klubikon vajon betölt-e valamilyen pozíciót a Haladásnál…

– Gáborra és Péterre ugyanaz vonatkozik, mint a Haladás többi legendájára: aki úgy érzi, tud nekünk segíteni, örömmel látjuk. Ugyanígy tekintünk a szurkolóinkra is, a közös cél, a csapat felemelése érdekében számítunk az együttműködésre, a kölcsönös támogatásra. Ahogy a kiadott közleményben is megfogalmaztuk, a Szombathelyi Haladás gazdasági helyzete az elmúlt időszakban feszítetté vált, de a klubot működtető társaság egyesülethez visszakerülésével a helyzet rendeződhet. Látjuk a megoldást – ha valamikor, most kell igazán összetartanunk! Sok feladat vár ránk, de a remélt összefogással elérhetjük célunkat. A Haladás egy család, és egy jó családban mindig belül rendezik a problémákat – fogalmazott Homlok Zsolt.

További hírekről is beszámolhatunk a Haladás háza tájáról. A Nemzeti Sport Online értesülései szerint a szombathelyi klubnál felmerült, a Budapest Honvédtól távozó, Supka Attila neve is a vezetőedzői posztra.