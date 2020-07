Nem tudott győzni a Rohonci úton a Fehérvár

Bombaerős ellenfelet fogadott a Haladás, a tavalyi ezüstérmest, az Európa-liga selejtezőjére készülő MOL Fehérvár FC-t. A vendég kerete alaposan átalakult az elmúlt hetekben, a sok új játékos, légiós mellett új edző is érkezett a tavaly még a ZTE sikeréért dolgozó Márton Gábor személyében. De elvesztett olyan emblematikus játékosokat, mint például az egyaránt visszavonuló Juhász Roland, vagy Huszti Szabolcs – mindketten a lelátón foglaltak helyet. A korábbi utánpótlás-válogatott védő, Mocsi Attila pedig éppen Fehérvárról érkezett Szombathelyre, és írt alá három évre szóló szerződést – volt klubja ellen mutatkozhatott be zöld-fehér mezben. A fehérváriak kezdőcsapatában két volt Haladás-játékos kapott helyet: Nyári Patrik és Bambgoye Funsho.

Szombathelyi Haladás-MOL Fehérvár FC 0-0. – Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 1210 néző, felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kovács G.

Haladás: Verpecz – Schimmer, Mocsi, Bosnjak – Holdampf, Szekér (Tóth D., 46.) – Csilus, Jancsó, Németh M. – Simon A. (Németh M., 61.), Rácz (Doktorics, 75.). Edző: Mátyus János.

Fehérvár: Rockov – Bolla, Rus, Stopira, Zeke – Pátkai (Nyári, 62.), Nyári – Funsho, Houri, Géresi – Nikolic. A második félidőben pályára lépett: Kovács D., Fiola, Petryak, Zivzivadze, Nego, Hadzic, Musliu, Nikolov, Vágó (Fodor, 66.). Edző: Márton Gábor.

Lendületes, bátor futballal nyitott a Haladás. Az első veszélyes akciót is a hazaiak vezették, Rácz zárt kapura lövéssel egy kontrát balról. Majd Simon középről, jó 20 méterről elengedett jobb alsóba tartó löketét tolta ki a fehérváriak kapusa. Frissebbnek, összeszedettebbnek tűnt a Haladás. Múltak a percek, de vendégek nem tudták átvenni az irányítást, támadásban nem mutattak semmit. A 20. percben egy újabb remek kontrát vezetett a Haladás, Jancsó passzából Simon került volna ziccerbe, ám belépve a 16-oson belülre Zeke befogta a kezét, és „rutinosan” lerántotta – a játékvezető nagyvonalúan továbbot intett. Majd Rus buktatta szinte utolsó emberként a kilépő Ráczot – Rácz szabadrúgását aztán a léc alól tornázta ki Rockov kapus. Érezhetően nagyon meglepte ellenfelét a Haladás. Rohamozott keményen a házigazda, sikerült többször is zavarba hozni a fehérvári védelmet. A félidő végére felpörögtek az események. A 38. percben Holdamf jobb felsőbe tartó löketét védte bravúrral Rockov. A 40. percben aztán Verpecznek is védenie kellett: egy felpörgött, léc alá tartót labdát tolt a kapu mögé. Két perc múlva Simon gyötörte be középre a labdát Jancsónak, aki estében az ötösről fölé pörgetett. Funsho nem bírta a megpróbáltatásokat, kiharcolt magának egy – erősen pirosba hajló – sárgát. Kifejezetten remek első félidőt produkált a Haladás, rengeteg párharcot megnyerve, sok labdát szerezve, több látványos támadást vezetve – mindeközben stabil védekezést bemutatva.

A szünetben a Haladás egyet cserélt, a Fehérvár viszont Pátkai kivételével teljes sort – és a második félidőre jobb nevekből álló csapatot küldött pályára a vendégek szakmai stábja. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a meccs, próbálták feljebb toltni játékukat a vendégek. De a Haladás szervezetten védekezett, és nem mondott le a támadásokról sem. Az 57. percben újabb komoly Haladás-helyzetnek tapsolhattak a nézők: Rácz adott be balról, a túloldalon érkező Simon lebirkózta védőjét, az ötösről kapura fejelt, ám Kovács kapus látványos vetődéssel kitolta a bal alsóba tartó labdát. A 67. percben Rácz rázta le játszi könnyedséggel Fiolát, befelé húzott, de a 18 méterről elengedett lövése célt tévesztett, fölé szállt. A vendég továbbra is csak küszködött, nem tudott komoly helyzetet kialakítani – a kapu elé ívelt labdák, a kósza átlövések pedig nem okoztak veszélyt. A Fehérvár elég kemény szabálytalanságokkal tördelte a szombathelyiek játékát. Rácz ismét szabadrúgásból veszélyeztetett. Peregtek a percek, de a Haladás nem fáradt, az utolsó pillanatig kellemetlen ellenfélnek bizonyult.

Vastaps kísérte az öltözőbe a hazai csapatot – amely nagyszerű teljesítménnyel rukkolt elő. A Haladás mind játékban, mind erőnlétben felvette a versenyt neves ellenfelével, sőt a meccs képe alapján közelebb állt a győzelemhez.

Kiemelt képünk egy korábbi Haladás-Fehérvár mérkőzésen készült.