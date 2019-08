Nem vált osztályt a Szombathely Crushers amerikaifutball-csapata

A zsinórban kétszeres bajnok Szombathely Crushers amerikafutball-csapata nem vált osztályt, marad a divízió I-ben – és triplázásra készül.

A Szombathely Crushers bajnoki aranyérmesként, a címvédés reményében kezdte meg a 2019-es divízió I-es pontvadászatot. A szombathelyi alakulat nem is bízott semmit a véletlenre, átgázolt a mezőnyön, és a második bajnoki címét is veretlenül nyerte meg. A klub ezúttal sem lép feljebb a legmagasabb osztályba, a profi-félprofi ligába (HFL), a 2020-es szezont is a divízió I-ben tölti majd.

– Két parádésan sikerült szezon van mögöttünk, két bajnoki cím, zsinórban 17 győztesen megvívott mérkőzés, amire büszke lehet minden játékos, edző, vezető, segítő, szurkoló – fogalmazott Gerencsér Milán, a Szombathely Crushers amerikaifutball-csapatának elnökhelyettese, játékosa. – Természetesen ismét eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy feljebb lépünk egy osztályt, de végül racionális döntést hoztunk, maradunk a divízió I-ben. A kezdő sorunk ütőképes, 10-15 év tapasztalatával rendelkező, sok nagy csatát megért minőségi játékost vonultat fel, akik minden bizonnyal felvennék a HFL ritmusát – hiszen Horváth Balázs, Pantali Dániel, Hasznos Sebastian, Eberhardt Dániel, Szabó Áron, Rozmann Ferenc és jómagam a Győr HFL-csapatban is játszunk kettős igazolással, továbbá Rozmann Ferenc, Horváth Balázs és Radics Rajmund válogatott kerettag. De szűk a keretünk, egy sérülés, egy munkahelyi, családi probléma miatt hiányzás ilyen szinten már komoly probléma, mert a divízió I-ben szárnyaikat bontogató feltörekvő fiataljaink még nem biztos, hogy megállnák a helyüket a legmagasabb szinten. Ennek megfelelően most az a legfontosabb dolgunk, hogy bővítsük a keretünket, hogy minél több tudást adjunk át a fiataloknak, hogy a legtehetségesebb újoncok minél több meccsrutint gyűjtsenek. Ennek érdekében indítottuk el például az idei évben a második számú csapatunkat: egy év alatt rendkívül sokat fejlődtek a fiúk, a Crushers II

pedig a középmezőnyben végzett – többen pedig már a divízió I-es kerettel kezdik meg a felkészülést a 2020-as szezonra. Továbbá most szeptemberben több toborzót is tartunk, hátha sikerül tehetségekre akadnunk: szeptember 7-én és 25-én Szombathelyen, 10-én Körmenden, 14-én Kőszegen, 21-én pedig Sopronban tartunk nyílt edzést, ahová várjuk a sportág iránt érdeklődőket. És azt se feledjük, hogy a profi bajnoksághoz sokkal több pénzre lenne szükségünk – mi pedig önköltséges alapon hódolunk az amerikai futballnak.

– A nyári szünet lassan véget ér, szeptemberben kezdjük az edzéseket, a téli időszak az erőléti felkészülés jegyében zajlik majd – folytatta Gerencsér Milán. – Aztán következhet a taktikai felkészítés, végül a labdás edzések – a márciusban kezdődő bajnokságra készen kell állnunk. Már csak azért is, mert megpróbálunk zsinórban harmadszor is bajnokságot nyerni! Ami biztosan nehéz lesz, hiszen most már minden csapat ránk feni a fogát. Szerencsére a keretünk teljes egészében együtt marad – a két amerikai légiósunk, Billy Hatten és Trewin Howard is nálunk folytatja –, csatlakoznak hozzánk a tehetséges fiatalok, így minden okunk megvan rá, hogy bizakodva várjuk a jövő évi pontvadászatot. Ráadásul tárgyalunk az illetékesekkel, így talán lesz esélyünk arra, hogy végleges otthonra találjunk Szombathelyen. Az eredményeink önmagukért beszélnek, egyre népesebb a szurkolótáborunk, örülnénk, ha nem kellene más településen meccseket játszani, edzéseket tartani.