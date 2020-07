Nem volt esélye a Viktóriának

Női felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a Haladás-Viktória 4-0-ra kikapott az MTK-tól.

Haladás-Viktória FC-MTK 0-4 (0-2). – Szombathely, Király Sportlétesítmény, 150 néző, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bognár R.

Haladás-Viktória: Bíró – Balogh (Hajdú, 71.), Fördős, Horti, Jánosi – Kopcsándi (Hajba, 50.), Harsányi (Németh M., 50.), Kovács V. (Balázs, 81.), Németh A. (Böcskei, 80.) – Szil (Sábián, 65.), Németh Zs. (Csutoros, 56.). Edző: Szabados György.

A szombathelyieknél három futballista szerepelt próbajátékon. A két támadó középpályás, Hajdú Debra és Csutoros Réka az NB II-es Vácról, a támadó Sábián Réka szintén a másodosztályú Sopronból érkezett. Mindhárman egy edzés után léptek pályára a tavalyi ezüstérmes MTK elleni találkozón. A fiatalokkal teletűzdelt szombathelyi csapat mindent megtett, de a rutinos, válogatott játékosok sorát felvonultató és a nyáron is minőségi futballistákat – Diószegi Fannit, Kocsán Petrát – igazoló kék-fehérek ellen nem volt esélyük. Emellett a komoly terhelés is kijött a lányokon, fáradtan mozogtak a hazaiak – a gólok ugyanakkor buta hibák után születtek. A szünetben 2-0-ra vezetett az MTK, a második félidőben a sorozatos cserék után aztán kiegyenlítettebbé vált a találkozó –, de az MTK szinte így is végig fölényben játszott. A vasiak elsősorban kontrákkal próbálkoztak, de igazán veszélyes helyzetet az egész mérkőzésen nem sikerült kidolgozniuk. Kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség. Gólszerzők: Magyarics 2 (29., 35.), Pápai (70.), Legendás (78.).

Szabados György: – A mérkőzés kiválóan szolgálta a felkészülést, rávilágított a hibáinkra. A vendégek gyorsabban gondolkodtak, gyorsabban cselekedtek, mi még keressük önmagunkat. Csapatunk átalakult a nyáron, a nagyobb tudást lelkesedéssel tudjuk kompenzálni. Fontos, hogy a lányok önbizalma ne menjen el egy ilyen vereség után. Dolgozunk tovább, építjük a csapatot.

A Haladás-Viktória legközelebb vasárnap 15 órakor lép pályára a Király Sportlétesítményben, ellenfele a sokszoros szlovén bajnok Pomurje Beltinci lesz.