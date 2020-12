Nem volt fáradt, gyorsan eldöntötte a mérkőzést a szombathelyi gárda

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 14. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Jászberény vendégeként gyűjtötte be a kötelező győzelmet – roppant magabiztosan.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A mind a nyolc bajnokiját elvesztő, sereghajtó Jászberény halványan abban bízhatott, hogy a Falco erőltetett menetben van, szerdán ugyanis még Spanyolországban vívott Bajnokok Ligája-meccset. De fáradtan is a szombathelyiek számítottak a mérkőzés esélyesének – akik egyébként hibátlan mérleggel, öt győzelemmel álltak a tabella élén a találkozó előtt. A vasiaktól a sérülésből lábadozó Benke Szilárd még mindig hiányzott. Hazai oldalon a két új igazolás, James Kinney és Orlando Coleman még nem léphetett pályára.

Váltott pontokkal kezdődött a mérkőzés, de a Falco gyorsan magához ragadta az irányítást (3. perc: 4-10). Megosztoztak a kosarakon a vasi játékosok, mindenki nagy kedvvel, lendületesen kosárlabdázott. Palánk alatt is a Falco dominált, szinte miden lepattanó szombathelyi kézben landolt. Egyre nőtt a különbség a csapatok között (7. perc: 13-25) – Searcy és Bruinsma nagyon nem tűnt fáradtnak. A hazaiak triplákkal próbálták tartani a lépést – mérsékelt sikerrel. A jászberényi időkérés után sem változott a játék képe, lendületben maradt a Falco, főként azért, mert remek teljesítmények jöttek a padról beszállóktól. A JKSE a meccsben maradásért küzdött ekkor. Végül „csak” 13 ponttal nyerte meg az első negyedet a Falco. Lake kiváló megoldásai, pontjai nyitották a második játékrészt, majd Kovács triplája után átlépte a 20 pontot a szombathelyi előny (13. perc: 22-43). És a Falco nem lassított, űzte, hajtotta ellenfelét, ráérzett a lehetőségre. Nem is tudott mit kezdeni a rohamokkal a Jászberény, szétesett a házigazda. Brbaklic triplája törte meg az egyre nyomasztóbb hazai gólcsendet. Ami persze nem akasztotta meg a Falco szekerét (17. perc: 25-55). Parádés második negyedet produkált a remekül védekező sárga-fekete alakulat – igaz, jászberényi tripla zárta a félidőt. A szombathelyiek 23 pontos előnyük birtokában vonulhattak nagyszünetre – érezhetően eldőlt a meccs (20. perc: 36-59).

De a JKSE nem adta fel, a harmadik negyed nyitásaként is betalált távolról – és a folytatásban is főleg a triplákra épített. Ám minden hazai pontra érkezett szombathelyi válasz bőségesen. Állandósult a Falco 30 pont körüli – megnyugtató – előnye (24. perc: 44-75). Alább is hagyott a hazaiak lendülete. Searcyt nem tudták tartani palánk alatt a berényiek, Bruinsma is ponterősen játszott (28. perc: 53-83). A záró játékrésznek különösebben nagy tétje már nem volt. A JKSE becsületből még vezényelt egy halvány rohamot, amit visszavert a kicsit kiengedni látszó Falco (25. perc: 71-95). Az utolsó perceket csendesen lepergették a csapatok – simán nyertek a vendégek. A két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportban.

A vasiak sokat nem pihenhetnek, kedden 18 órakor a Zaragozát fogadják Bajnokok Ligája-meccsen.

Minden pályára lépő vasi játékos betalált az ellenfél gyűrűjébe