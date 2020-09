Nemes Bálint újabb bajnoki címe

A junior (U20) birkózók országos bajnokságán is sikerült aranyérmet szereznie a Haladás VSE-nek – Nemes Bálint révén.

Az egy héttel korábbi ifjúsági ob-n a Haladás VSE birkózói közül Gellén Milán nyakába akasztottak aranyérmet, az elmúlt szombaton pedig a ju­nio­roknál is sikerült bajnoki címet ünnepelni. Veréb István tanítványai közül ezúttal Nemes Bálint állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

A tavaly a szabadfogás 71 kg-os súlycsoportjában két korosztályban (ifjúsági és junior) is aranyérmes birkózó idén már csak az idősebbeknél versenyezhet. Most a 74 kg-ban avatták győztessé. Bálint második lett csoportjában, miután a kiskunhalasi Császárt 10-0-ra legyőzte, a csepeli Nagy Pétertől viszont 2-1-re kikapott. Így elődöntőt kellett vívnia a másik csoport elsőjével, Zsivnovszkyval (Sziget SC), akit aztán 10-0-ra intézett el. Jöhetett a döntő, egy újabb találkozó Nagy Péterrel.

Ezúttal is nagyot küzdöttek, és egy ugyanolyan szituáció döntött, mint a csoportmérkőzésen, de most Nemes Bálint javára. Míg az első meccsük finisében a szőnyeg szélén elindított szaltója közben elhagyták a küzdőteret, a döntőben tágasabb hely volt ugyanerre, és betartva a taktikai utasítást sikerrel kivitelezte – 4-3-as győzelemmel vágott vissza és szerezte meg a bajnoki címet. Dicséretesen szerepelt a 79 kg-ban Hegedüs Levente, aki nem túl régóta birkózik, de nagyon szorgalmas – volt egy 10-0-s győzelme, bronzmeccset is vívhatott, végül negyedik lett.

A Szabó Gábor vezette Büki BC három birkózóval képviseltette magát a junior ob-n. A 86 kilóban Kiss László ötödik, a 92-ben Rácz Zoltán hatodik lett, a lányok 68 kilós súlycsoportjában Ambrus Viktória negyedikként zárt.