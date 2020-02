Németországban tarolt a Sukhotai Team

Remekül szerepeltek a Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány-Sukhotai Team ifjú versenyzői egy Németországban rendezett nemzetközi küzdősportgálán.

A Tigris Kupa elnevezésű nyílt nemzetközi küzdősportgálára fiatal csapattal utazott el a Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány-Sukhotai Team. A szervezők kick-box, taekwondo, karate és grapling sportágakban írták ki a küzdelmeket. A szombathelyi delegáció versenyzői kitettek magukért, ugyanis hárman négy aranyérmet gyűjtötte be. Vígh Lili (12 éves, -40 kg) continuous fightingban két győztes mérkőzés után állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Horváth László (11 éves, +45 kg) ugyancsak continuous fightingban tette próbára a tudását, mindhárom meccsét megnyerve bizonyult a legjobbnak. Majd graplingban is bevállalt egy meccset, amelyet megnyert, második aranyérmét érdemelte ki.

Homovics Boglárka (12 éves, +45 kg) continuous fightingban három mérkőzést vívott meg sikerrel, aranyérmes lett.

– Jól felkészült csapattal indultunk el Németországba, örülök, hogy a kemény munka eredményekben, kiváló helyezésekben is megmutatkozott – összegzett Horváth Győző, a Hátrányos Helyzetű Sportolókért Alapítvány-Sukhotai Team vezetője, edzője. – Vígh Lili hozta a tőle elvárt szintet, magabiztosan versenyzett. Horváth László két aranyérme önmagáért beszél – érdekesség, hogy a grapling nem is az ő sportágra, csak felkérésre vállalt be egy meccset, amit könnyedén nyert meg. Homovics Boglárka óriási tehetség, ismét lenyűgözte a szakmabelieket, aminek köszönhetően rengeteg meghívást kapott különféle gálákra. Elégedett vagyok!