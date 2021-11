Nemzetközi szinten is ütőképes a mai Falco KC – Kálmán Lászlóval beszélgettünk

Nagyszerűen teljesít a kosárlabda Bajnokok Ligájában (is) a Falco KC Szombathely – jó esélye van arra, hogy továbbjusson a csoportjából.

A kosárlabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójában, szerdán este az olasz Trevisót gyűrte egy ponttal, 81-80-ra a Falco KC – ezzel nagy lépést tett a csoportból való továbbjutás felé. A lelátón ott ült a Falco legendás játékosa, Kálmán László is, aki elégedetten nyilatkozott a látottakról, a csapat eddigi teljesítményéről.

– Remek csapat az idei Falco – összegzett Kálmán László. – Az előző években is nagyszerű állományt vonultatott fel a klub, de a mostani gárda messze a legjobb. Remek húzás volt a klubvezetés részéről, hogy a tavalyi magot együtt tartották. Golomán Gyuri pedig óriási erősítés volt. Kiváló adottságokkal rendelkező játékos, nagy harcos, aki ráadásul elöl és hátul is okosan kosárlabdázik, alárendeli magát a csapatérdeknek. A mostani Falco másik erőssége, hogy nagyon szervezett, mindenki tudja a dolgát, mindenki csapatban gondolkodik. Extra sebességgel játszik a Falco, a védekezése pedig nemzetközi szinten is kiváló – a centerek is meg tudják fogni a mezőnyembereket, a mezőnyemberek pedig a centereket. Évről évre egyre erősebb a Falco, minden téren folyamatos a javulás, a fejlődés. A játékosok is egyre érettebbek, egyre tudatosabbak – gondolok itt főként a magyar magra. Perl Zolit külön ki kell emelni, extra az indulósebessége, nem lehet megfogni. Nem lehet elvitatni a szakmai stáb érdemeit – egy precízen működő gépezetet rakott össze. Öröm nézni a mai Falco játékát, és öröm nézni, hogy a játékosok élvezik a kosárlabdát, örömmel játszanak egymás oldalán. Óriási potenciál van a csapatban.

– A Falcónak most már kötelező továbbjutnia a csoportból, és a BL következő szakaszában sem kell feltartott kezekkel pályára lépnie – folytatta Kálmán László. – Ez a mai Falco ugyanis nemzetközi szinten is ütőképes. Bízom benne, hogy valami maradandót tud alkotni az európai porondon is a társaság!

Bajnokok Ligája, a D csoport állása: 1. Treviso (olasz – 3 győzelem/1 vereség), 2. Falco (3/1), 3. Riga (lett – 1/3), 4. Athén (görög – 1/3).

A hátralévő két forduló menetrendje, december 14., kedd: Athén–Falco (18.30), Riga–Treviso. December 22., szerda: Falco–Riga (20.00), Treviso–Athén.