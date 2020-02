Névadó szponzor az SZKKA csapatánál

A Haladás röplabdázói helyett januártól az SZKKA NB I-es kézilabdacsapatával kötött névadó szponzori szerződést a Hungast-csoport.

Hétfőn a Városházán jelentették be, hogy januártól a Hungast-Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia nevet használja az NB I-es női kézilabdacsapat. Horváth Attila sportért is felelős alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a szombathelyi amerikaifutball-csapaté után már a második névadó szponzori szerződéskötésnél asszisztálhatnak. Az SZKKA vezetése is megértette az önkormányzat kérését, hogy próbáljanak meg a gazdasági élet szereplői közül is támogatót megnyerni maguknak.

Pődör Zoltán, a klub elnöke elmondta, hogy valóban több lábon kell állniuk. Tíz év alatt felépítették az utánpótlásrendszerüket, ahol több mint 300 gyerek kézilabdázik, az NB I-es csapatukat pedig minden hazai mérkőzésükön telt ház fogadja. Az elnök ezt az alkalmat is felhasználta arra, hogy megköszönje a város évek óta tartó támogatását, segítségnyújtását a teremhasználatban és a Hungasttal való kapcsolatfelvételben. A csapat új név­adó szponzora a minőségi közétkeztetésben tölt be jelentős szerepet, és fontos céljának tekinti az egészségre nevelést is.

Előszeretettel támogatjuk a sportot, főként ott, ahol utánpótlás is van – ezt már Herczeg Csaba, a Hungast egyik ügyvezetője mondta. A Hungast nem ismeretlen a szombathelyi sportéletben, 2018 januárjától a Haladás röplabdacsapata mellett állt névadó szponzorként. Kérdésünkre Herczeg Csaba elmondta, hogy 2019. december 31-én lejárt a röplabdásokkal való szerződésük és azt már nem újították meg. Tóth Kálmán, a sportbizottság elnöke szerint olyan közösség talált támogatóra, amelyre büszke Szombathely. Pődör Zoltán és Mayer Szabina játékos egy-egy SZKKA-s mezzel köszönte meg a város és a Hungast támogatását.

Horváth Attila még elmondta, hogy Tóth Kálmán közbenjárásának és a HVSE-vezetőség rugalmasságának köszönhetően tudott végre Szombathelyen NB I-es bajnokit játszani a csapat. A jövőt az Arena Savariába tervezik, amelynek parkettájára olyan lakkréteg kerül majd, amelyről könnyen eltávolítható a kézilabdások által használt vax.