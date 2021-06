Nyári kosárlabda tábor Körmenden

Tizenhat éve rendezik meg a nyári kosárlabda tábort, amely az egyik legnépszerűbb szünidei program a térségben. Ez nem csoda, hiszen olyanoktól lehet tanulni, akik bizonyítottak a kosárlabda pályán játékosként vagy edzőként a kispadon. Vagy mindkét helyen a pályafutásuk során.

A nyári kosárlabda tábor szakmai vezetője Érsek István, aki aktív játékosként két bajnoki címet nyert a Körmenddel, az egyiket 1987-ben, a másikat 1996-ban. Jó ideje azonban a kosaras utánpótlásképzés egyik oszlopa, a nyári kosárlabda táborok kezdeményezője.

Az idei táborunk már a tizenhatodik, és ahogy az előző években, úgy most is három héten át várjuk a 6-14 éves gyereket erre a programra. Amikor elkezdtük a táboroztatást, elsődleges célunk az volt, hogy toborozzunk. Azt hittük meg tudjuk váltani a világot, és egy hét alatt akartunk megtanítani a gyerekeknek mindent, a kosárlabdát a-tól z-ig. Mostanra erről már letettünk, inkább az alap technikákat próbáljuk elsajátíttatni, vagy a hibákat korrigáljuk. A taktikai elemekről kevésbé esik szó. Természetes, hogy többségében fiúk jönnek hozzánk, de érdekes módon az idén sok a lány, körülbelül húsz százalék.

A körmendi utánpótlásedző azt is elmondta, hogy a táborban napi három óra biztosan mozgással telik, nem kizárólag kosárlabdával, hiszen vannak más labdás-ügyességi feladatok is. Mindenképpen sikernek élik meg a tábor szervezői azt, hogy évről-évre szép számú jelentkezőt fogadnak. Az első hetet most ötvenhárom résztvevővel kezdték, de az utolsó turnusban akár nyolcvanan is lehetnek. Mindez nem menne segítők nélkül. A különböző korosztályos csapatok edzői, így Szupper Péter, Palánk Bálint és Kocsis Tamás nagy szerepet vállalnak a táborok lebonyolításában, de segít Érsek Marcell és a körmendi kosárlabdához évtizedek óta kötődő Gál László is. Ráadásként vannak még közösségi szolgálatos diákok, így abszolút gördülékenyen megy a táboroztatás a körmendi városi sportcsarnokban még a következő két és fél hétben.