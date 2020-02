Nyert a Répcelak és a Gotthárd is

A férfi teke Szuperliga 13. fordulójában mindkét vasi csapat nyert: a Répcelak hazai pályán a KÖFÉM-et verte, a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE idegenben aratott fontos győzelmet a Kazincbarcika ellen.

Répcelaki SE–KÖFÉM SC 8:0 (3538-3302). – Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Horváth Z. 611, Kuslics 613, Pintér 587, Molnár 585, Móricz 577, Vörös 565. Edző: Kiss Zsolt.

KÖFÉM: Kovács Z. 560, Tóbiás 522, Poroszlai 534, Gelencsér 569, Kéri-Kineth 554, Czeilinger 543.

A répcelakiak most kezdték a tavaszt, hiszen az első találkozójukat elhalasztották. Kakuk Levente nem lépett pályára, de nélküle is nagyon magabiztosan kerekedtek felül az első osztály középmezőnyébe tartozó székesfehérváriakon. A hatból az első öt párharcban már a szettpontok döntöttek a hazaiak javára, de a hatodikban is megvolt a csapatpontot jelentő faelőny. Az első sorbeliek, Horváth Zoltán (611) és Kuslics Gergely (613) nyertek a legnagyobb különbséggel, utóbbi 91 fát vert riválisára.

Kiss Zsolt együttesének továbbra is nagyon figyelemre méltó a mérlege, 11 győzelemmel és egy vereséggel áll. A hétvége nem lesz könnyű a répcelakiak számára, hiszen szombaton az egyik nagy rivális, a tabella élén álló Zalaegerszeg otthonában lépnek pályára, vasárnap pedig az első tavaszi fordulóból elhalasztott Szentgotthárd elleni idegenbeli megyei rangadót pótolják. Ifjúsági: 0:4 (1044-1101). Varga B. 524, Varga M. 520, illetve Németh I. 530, Sziklási 571.

Kazincbarcikai VTSE–Thermalpark-Szentgotthárdi VSE 2:6. – Kazincbarcika, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Kazincbarcika: Orosz/Ragályi 546, Ander 531, Ivanyik R. 575, Szabó Z. 526, Csinyi 558, Nagy A. 505.

Szentgotthárd: Cseh B. 594, Cserpnyák M. 560, Walcher 553, Düh 529, Cserpnyák Á. 523,Takács/Horváth V. 522. Edző: Cserpnyák Árpád, Tróbert József.

Nagy tét rányomta a bélyegét a találkozó színvonalára. A kevesebbet hibázó gotthárdiak örülhettek a végén. Míg a hazaiak leszakadtak a kiesés elkerüléséért vívott harcban, addig a Szentgotthárd célba vette a középmezőnyt – jelenleg a hetedik a 12 csapatos csoportban. A gotthárdiak a vasárnapi, Répcelak elleni bajnoki (13.00) előtt szombaton az FTC-t fogadják (12.00). Ifjúsági: 4:0 (1072-1028). Kramcsák 537, Ivanyik D. 535, illetve Karba N. 533, Cseh M. 495.