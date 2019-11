Nyert a Spari Söptén, elvitte a három pontot Szentpéterfáról a Körmend VSE

Az őszi utolsó előtti, 14. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Északi csoport

Kemenesalja–Szeleste-Pósfa 1-1 (1-0). Vönöck, 100 néző, vezette: Bazsó F.

Kemenesalja: Patyi – Kóbor (Bodor), Fülöp (Bándoli), Lőrincz G., Szakál, Czöndör, Lőrincz M., Őri, Varga R., Ölbei, Kolompár (Horváth X.).

Szeleste: Kovács M. – Pethő, Pomper, Fülöp, Földi, Riba, Porpáczy (Nagy D.), Szabó B., Varga M. (Horváth E.), Könczöl, Trittremmel.

Gólszerzők: Szakál, ill. Pomper.

Kiállítva: Lőrincz G. (66., Kemenesalja).

A jó iramú mérkőzésen egy fiatal, szervezett Szelestével találta szemben magát a hazai csapat. Helyzetek itt is, ott is adódtak. Egyenlő állásnál emberhátrányba került a Kemenesalja, de a II. osztályhoz képest is remek meccsen meg tudta őrizni a döntetlent. Érdekes bírói ítéletek borzolták a kedélyeket. Az egész hazai csapat jól teljesített.

Bozsok–Gencsapáti 1-0 (1-0). Bozsok, 80 néző, vezette: Benkő B.

Bozsok: Molnár K. – Iker, KRATOCHWILL, Németh D., Pál (Rapi), Dévényi, PÓNÁCZ (Horváth P.), SZALAI, KÖNYE, Kiss M., Horváth Á.

Gencsapáti: Lőrincz D. – Kovács A., Fogl, Varga R., Bokor, Mikos, Egyed, Lőrincz T., Molnár B., Tar (Domján), Tóth B. (Markó).

Gólszerző: Kratochwill.

A hazai csapat ki akarta szolgálni lelkes közönségét, nagy lendülettel, jól kezdte a mérkőzést, sorra dolgozta ki a helyzeteket, amelyekből csak egyet értékesített. A folytatásban is inkább a hazaiak akarata érvényesült, de újabb gólt már nem szereztek. Megérdemelt hazai győzelem született a mezőnyben jól küzdő, de a kapura veszélytelen Gencs ellen.

Söpte–Elektromol Spari 1-2 (1-0). Söpte, 80 néző, vezette: Gróf M.

Söpte: Gombor – Nyul, Varga Cs., Pusker, Orbán, Németh M., Pungor, Németh G. (Varga A.), Molnár B., Szakály, Németh B.

Spari: Gyetvay – Szabó P., Dienes, Tóth A., Kovács T., Pulai, Dancs, Fritz (Barbalits), Németh V., Grubick (Horváth Gy.), Németh R.

Gólszerzők: Németh M., ill. Dienes, Pulai.

Vendéghelyzetekkel indult a találkozó, gólt azonban a hazaiak értek el szabadrúgásból. A második játékrész első félórájában lezárhatta volna a meccset a Söpte, azonban a jobbnál jobb lehetőségek is kimaradtak. A Spari egy kósza kontrából egyenlített, majd a hosszabbításban egy szabadrúgásból is betalált. A vendégeknél mindenki jól teljesített.

Uraiújfalu–Gérce-Vásárosmiske 2-3 (0-0). Uraiújfalu, 100 néző, vezette: Szabó III. Z.

Uraiújfalu: Harcsár – SZABÓ M., Varga Zs., Gáspár (Keszei T.), Gallen A., VARGA P., Agg (Farkas A.), KESZEI R., Gallen I., Gönczöl, PUNGOR.

Gérce: Fehér – Komáromi A. (Németh T.), Ódor, Máthé, László, Major, Mórocz, Sali, Nunkovics, Bognár (Hompok), Kövesdi.

Gólszerzők: Pungor, Keszei T., ill. Mórocz (2), Máthé.

Kiállítva: Keszei R. (92.), ill. Kövesdi (82.).

Egyenrangú felek csaptak össze. Az első félidőben mezőnyben folyt a játék. A szünet után a hazai védelem hibáit könyörtelenül büntette a vendég, hamar háromgólos előnyre tett szert. Az Újfalu nem adta fel, az egyenlítéshez is közel állt. Ám vagy a kapufát találta el, vagy a gólvonalról mentettek a gérceiek. Megérdemelt vendéggyőzelem született.

Honvéd Sé–Mersevát 4-2 (3-2). Sé, 100 néző, vezette: Farkas G.

Sé: Bankits – Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai (Elekes), Farkas P. (Horváth V.), Bogyai, Romsics, Vándori, Kámán (Horváth P., Vámos), Uri.

Mersevát: Tóth Á. – Gáncs, Győrvári G., Orbán B. (Tétry), Nagy Á., Takács, Orbán Gy., Gönye G., Gönye B., Dénes (Kovács B.), Czupor.

Gólszerzők: Werderits (2), Kovács K., Romsics, ill. Czupor, Dénes.

Kiállítva: Gönye G. (73., Mersevát).

A hazai csapat a hosszú nyeretlenségi sorozatát szerette volna megszakítani. Ennek megfelelően támadólag lépett fel és már az első tíz perc után vezetett. Előnyét gyorsan meg is duplázta. Biztos vezetése tudatában visszavett a tempóból, észbe kapott a lelkes vendég és egyenlített. Ám volt válasz, egy szép támadást fejeztek be a hazaiak egy szép góllal. A második félidőben is a vendéglátó uralta a játékot, de sok helyzete közül csak egyet tudott kihasználni. Kitűnő játékvezetés mellett a hazaiak biztos győzelmet arattak a nagy szívvel játszó vendégek ellen.

Sitke–Pecöl 2-0 (0-0). Sitke, 50 néző, vezette: Papp Á.

Sitke: Viczmándi – IMRE GÁ., Bagoly G., Bagoly A., Gyürü (Nagy D.), Poós, TÓBIÁS Hantó (Papp B.), SULYOK, Németh M. (Cseledi), Imre Ge.

Pecöl: Kurucz – Pálfi, Szemes Z., Varsányi, Oszkó (Németh Á.), Farkas A. (Szemes D.), Szemes B., Janek, Lakatos, Horváth B. (Németh I.), Székely.

Gólszerzők: Sulyok, Poós.

Kiállítva: Imre Gá. (74.), Poós (91.), ill. Szemes B. (65.).

A mérkőzés első félidejében a mezőnyben gyűrték egymást a felek, a kapuk nem forogtak veszélyben. Fordulás után a hazaiaknak sikerült többször is helyzetbe kerülni, amiből két gólt szerezve megérdemelten győzték le a mezőnyben jól játszó, de a kapura veszélytelen Pecölt. A Sitke KKSE mielőbbi gyógyulást kíván a megsérült Farkas Attila Ottónak!

Ölbő–ÖTE Ikervár 2-2 (2-2). Ölbő, v.: Szabó I. Z.

Ölbő: Varga D. – Nardai, Kovács T., Szele, Tóth G., Németh Z. (Tóth R.), Farkas B., Fehér, Weinelt, Marton (Simon), Kalányos.

Ikervár: Takács – Belegrai, Pap, Dobány, Vincze, Németh P. (Nagy A.), Döbrente, Vass, Varga M., Németh D., Schimmer (Kósi).

Gólszerzők: Kovács T., Farkas B., ill. Vass, Döbrente.

Zanat–Alsóújlak 3-0 (0-0). Szombathely, vezette: Sály K.

Zanat: Szentgyörgyvári – Németh P. (Kocsis), Schmidt, Szabó Z. (Guttmann), Horváth G. (Baán), Gyurácz, Szalay, Pörge, Szabó B., Bakucz, Putz.

Alsóújlak: Gábor – Gampel Do. (Ország), Kaposi, Varga K., Pados, Varga Á., Varga N. (Asztalos), Gampel Dá. (Fülöp), Ódor, Kántor, Hancz (Takács).

Gólszerzők: Putz (2), Guttmann.

Kiállítva: Ódor (67., Alsóújlak).

A hazai csapat az ikervári győzelem után magabiztosan várta az újonc elleni meccset. A mély pályán a kezdeti tapogatózás után az első félidőben bármelyik csapat megszerezhette volna a vezetést. A második félidő elején a hazai kapus ziccert fogott – és ez fordulópont volt. Nem sokkal később rövid időn belül Putz duplázott, majd egy hatalmas bombagóllal le is zárta a mérkőzést a házigazda. Második félidei teljesítménye alapján megérdemelten nyert a Zanat.

Déli csoport

Bajánsenye–Tanakajd 3-4 (2-2). Bajánsenye, 100 néző, vezette: Kedves R.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V. (Fábián B.), Bacsák, Koltai, Szabó Sz., Albert, Réczeg, Bakó, Kovács I. (Mihály), Horváth B., Kosár.

Tanakajd: Marcz L. – Könczöl Sz., Kölkedi, Marcz G., Svób, Németh B. (Tóth J.), Pál, Filakovszky (Könczöl B.), Marcz M., Preiczer, Marcz D.

Gólszerzők: Koltai, Bakó, Szabó Sz., ill. Marcz G., Marcz D., Németh B., Pál.

Az osztály színvonalát meghaladó, jó iramú, gólokban gazdag mérkőzésen az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak domináltak. A vendégek jobb helyzetkihasználással rukkoltak elő – és remekül védett a tanakajdi kapus is. A hazai csapat nem érdemelt vereséget.

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Viszák 5-2 (2-1). Szombathely, 80 néző, vezette: Samu Cs.

Gyöngyöshermán: Geics-nek – Szilvágyi, Horváth Á., Kovács G., Kis, Hegedűs, Szabó A. (Dalmi), Németh Sz. (Goda), Dénes (Serbán), Kopácsi, Borbás.

Viszák: Szabó Gy. – Németh I. (Tarafás), Tóth P., Agg M., Benkő, Novák, Biczó, Horváth R., Vass, Kozics, Agg R. (Agg A.).

Gólszerzők: Kopácsi (2), Serbán, Németh Sz., Kis, ill. Biczó, Benkő.

Kiállítva: Benkő (76., Viszák), Szabó Gy. (78., Viszák).

A jól küzdő Viszák megnehezítette a a házigazda dolgát, de az utolsó húsz percre elfogytak, elfáradtak a vendégek, így biztosan nyert a házigazda.

Tápláni KSK–Club Walnut-Nádasd 1-4 (1-2). Táplánszentkereszt, 130 néző, vezette: Mónos J.

Táplán: Farkas G. – Stieber, Balázs, Borbás (Gombos), Mikovics, Káldi M., Rajzinger, Jantos, Varga S., Kónya, Káldi I.

Nádasd: Rejtli – Azanger, Pálmai, Kalamár (Varga K.), Zsoldos, Meskó E., Meskó M., Tuboly, Szakály, Csenterics, Urbán (Gorza).

Gólszerzők: Rajzinger, ill. Urbán (2), Tuboly, Meskó M.

Kiállítva: Mikovics (59., Táplán).

A Táplán az első félidőt végigtámadta, kapujához szegezte ellenfelét, mégis a vendég rúgott több gólt – de csak azért nem vonultak döntetlennel szünetre a felek, mert a játékvezető egy nyilvánvaló 11-estől fosztotta meg a hazaiakat. Fordulás után nem tudta tartani a saját maga által diktált tempót a vendéglátó, meg is fogyatkozott, így végül biztosan nyert a Nádasd.

Szentpéterfa–Tutitextil-Körmend VSE 0-1 (0-0). Szentpéterfa, 150 néző, vezette: Szabó P.

Szentpéterfa: Páll – Török, Gaál Á., Garger, Farkas H., Gaál R. (Wágner R.), Wágner Sz. (Kovács B.), Jurasits, Hoós B., Frányi, Hoós Á.

Körmend: Kecskés – Velekei (Sipos), Horváth Á., Osvald (Vajda), Pesti (Tomasics), Törő, Horváth D., Szakasics, Horváth A., Vilics, Kis-Nemes.

Gólszerző: Sipos.

Kiállítva: Horváth A. (90., Körmend.

Futballra alkalmatlan, mocsaras pályán küzdöttek meg a felek, nem is alakulhatott ki folyamatos játék. A szerencsésebb csapat nyert – a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Vasszécseny–Csákánydoroszló 1-1 (1-0). Vasszécseny, 100 néző, vezette: Polgár T.

Vasszécseny: Pungor – Horváth G., Horváth D., Zsolnai (Szalai), Pongrácz Zs., Kiss B., Pongrácz D., Orsós (Maczek), Varga M., Gombkötő, Vadász (Bori).

Csákánydoroszló: Baba – Sárközi, Danyi (Németh G.), Dedics, Horváth D., Makai, Horváth Á., Nagy M., Biczó, Horváth Z. (Horváth Zs.), Horváth M. (Draskovics).

Gólszerzők: Zsolnai, ill. Draskovics.

Kiállítva: Gombkötő (78.), ill. Horváth Á. (78.), Danyi (78.), Dévai (78.).

Jó iramú, az osztály színvonalát meghaladó, indulatoktól sem mentes mérkőzést láthattak a szurkolók – amit a négy kiállítás bizonyít. Az első félidő végén egy kapu előtti kavarodásból szerzett vezetést a hazai csapat, a vendégek a második félidő hosszabbításában egalizáltak. Ezek után is maradt még izgalom, mindkét fél eldönthette volna a maga javára a mérkőzést, de végül maradt az igazságosnak mondható pontosztozkodás.

Őriszentpéter–Felsőcsatári 3-2 (0-0). Őriszentpéter, 100 néző, vezette: Kulman T.

Őriszentpéter: Szőke – Kulda, Kósa N., Ponácz, Sály, Stájer, Kovács R., Kósa L., Iván, Mihályka, Horváth A.

Felsőcsatár: Tieber – Czlenner, Horváth L., Cobzaru, Horváth Sz., Varga P., Krancz, Podlaviczki, Sipos (Terentii), Cseri, Veres (Takács).

Gólszerzők: Kósa N. (2), Horváth A., ill. Cseri, Horváth Sz.

Kiállítva: Horváth Sz. (93., Felsőcsatár).

Mozgalmas, fordulatokban gazdag mérkőzést vívtak a felek. A házigazda jelesre vizsgázott küzdeni tudásból, megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

Balogunyom–Ják 4-1 (0-1). Balogunyom, 100 néző, vezette: Horváth Á.

Balogunyom: Papp K. – Marsai, VILICS, Szén, Homor M., Kalmár K., FÁBIÁN, Böle (Kalmár K.), HOMOR D., Farkas M., NEMES.

Ják: Szalay – Odler, Vajda, Polgár, Tóta R., Bihun, Neubauer, Kovács G., Takács (Németh R.), Vizserálek, Farkas G. (Tóta Á.).

Gólszerzők: Nemes (2), Fábián, Bihun (öngól), ill. Polgár.

Sportszerű keretek között zajlott le a szomszédvári rangadó, inkább a küzdelem dominált. A második félidei játéka alapján megérdemelten nyerte meg utolsó őszi hazai bajnokiját a Balogunyom.

Északi csoport

1. Gérce-Vásárosm. 14 10 0 4 43- 19 30

2. Bozsok 14 7 5 2 30- 18 26

3. Söpte 14 7 3 4 31- 20 24

4. Ikervár 14 7 3 4 36- 26 24

5. Szeleste-Pósfa 13 6 4 3 23- 21 22

6. Uraiújfalu 14 6 3 5 34- 21 21

7. Alsóújlak 14 6 3 5 32- 23 21

8. Ölbő 13 6 2 5 32- 28 20

9. Zanat 14 6 1 7 29- 33 19

10. Honvéd Sé 14 5 4 5 34- 28 19

11. Kemenesalja 14 5 3 6 30- 34 18

12. Gencsapáti 14 5 2 7 22- 40 17

13. Spari 14 4 4 6 30- 31 16

14. Sitke 14 4 2 8 25- 42 14

15. Mersevát 14 2 4 8 11- 41 10

16. Pecöl 14 2 3 9 19- 36 9

Déli csoport

1. Csákánydoroszló 13 9 3 1 53- 17 30

2. Szentpéterfa 13 9 1 3 35- 20 28

3. Tanakajd 13 9 0 4 37- 24 27

4. Gyöngyösh.-Sz. 13 8 3 2 43- 25 27

5. Körmend VSE 13 8 1 4 51- 29 25

6. Nádasd 12 7 1 4 40- 25 22

7. Vasszécseny 13 6 4 3 41- 28 22

8. Rábatótfalu 13 6 1 6 24- 20 19

9. Bajánsenye 13 5 2 6 32- 50 17

10. Őriszentpéter 13 4 2 7 27- 55 14

11. Ják 13 4 1 8 22- 37 13

12. Felsőcsatár 12 4 0 8 17- 24 12

13. Tápláni KSK 13 3 1 9 30- 32 10

14. Balogunyom 14 3 1 10 24- 41 10

15. Viszák 13 1 1 11 11- 60 4