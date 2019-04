Nyert a SZoESE

Magabiztos győzelemmel folytatta az amatőr NB I-es női kosárlabda-bajnokságot a SZoESE.

Szombathelyi Egyetemi SE–

Szolnoki MÁV SE 71-47 (19-12, 17-11, 17-13, 18-11). – Szombathely, 50 néző, amatőr NB I-es női kosár­labda-mérkőzés, vezette: Szalai Zs., Csák M.

SZoESE: Koltay 3/3, JAKOBOVICS 4, SZABÓ-HAKLITS 20/3, Sándor 6, PLÓZER 12. Csere: Molnár 4, FEKETE T. 13/3, Balogh V. 5, Mezősi 2, Horváth L. 2, Szanati –, Soós –. Edző: Szabó László.

A pontvadászat 24. fordulójában a kötelező győzelemért lépett pályára a SZoESE, ugyanis a sereghajtót fogadta. Mégis a vendégek kezdtek jobban, kellett kis idő, mire a házigazda belelendült, végül az első etap második felében azért csak átvette a vezetést, az irányítást. A második negyedben aztán már egyértelműen a SZoESE diktálta a tempót, mind védekezésben, mind támadásban jól teljesített – így a nagyszünetre tíz pont fölé növelte előnyét (20. perc: 36-23). Fordulás után sem változott a játék képe, magabiztosan kosarazott a SZoESE, egyre nőtt a különbség a felek között.

A záró játékrészben hazai oldalról már a fiatalok voltak a pályán, akik igyekeztek élni a bizonyítási lehetőséggel.

Szabó László: – Csapatként, szervezetten játszottunk, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Volt 19 gólpasszunk, jól dobtunk, rendben volt a támadásunk, a védekezésünk és több jó egyéni teljesítményt is felvonultattunk. Hasonló szintű játékot várok a lányoktól a folytatásban is.