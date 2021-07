Kilenc futballistát igazolt le a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapata – fotók

A klub csütörtök kora délután nyolc új játékost mutatott be. A St. Mihály együttesétől két támadó, a 24 éves bosnyák válogatott Jelena Koprena, valamint a 26 esztendős jamaikai válogatott Marlo Carmen Sweatman érkezett.

Koprena az elmúlt bajnokságban 18 mérkőzésen öt gólt, míg Sweatman 15 meccsen egy gólt szerzett. Rajtuk kívül Szegedről visszatért Szombathelyre a 16 éves csatár, Kiss-Lantos Hanna. A tehetséges támadó egy éve igazolt a Tisza-partra a vasi megyeszékhelyről. Szintén ismerős arc Nagy Vanesszáé, a 19 éves, szombathelyi nevelésű, U19-es válogatott játékos 2017-ben igazolt a Viktóriából az osztrák első osztályú St. Pöltenbe, legutóbb a német második ligás Frankfurtban futballozott. Az ETO FC Győrből pedig a szintén 19 éves középpályás Bódai Viktória bújt Haladás-Viktória szerelésbe. A korosztályos válogatott futballista az elmúlt bajnokságban kilenc bajnokin két gólt szerzett.

Aztán az NB II-es Mol Fehérvár egyik kapusa, a 23 éves Kollár Panna is Szombathelyre szerződött, csakúgy St. Mihály 18 éves középpályása, Juhász Enikő is a Haladás-Viktóriában folytatja pályafutását. Hozzájuk hasonlóan a legutóbb a Debrecen U19-es együttesében futballozó 19 éves, az elmúlt U19-es bajnokságban 25 bajnokin 35 gólt termelő támadó, Urbán Viktória is zöld-fehér szerelésbe bújik. A másodosztályú Veszprém U19-es csapatából pedig a középpályás Andronyi Réka érkezett, a futballista a felnőttcsapattal készül majd, de elsősorban az U19-es együttesnél számítanak rá.

– Két és fél évet töltöttem el Szegeden és most úgy éreztem, szükségem van a váltásra – mondta Sweatman. – Bár még csak néhány napja vagyok Szombathelyen lenyűgöztek az itteni körülmények. Emellett a vezetőségről, a szakmai stábról is csupa jókat mondhatok, szóval remekül érzem magam. Úgy érzem máris sikerült beilleszkednem, a lányok is nagyon barátságosak és segítőkészek. Ami a céljaimat illeti, természetesen a maximumot akarom nyújtani, a csapattal pedig minél előbbre, a dobogón szeretnék végezni.

– Három szép évet futballoztam Szegeden, de úgy éreztem, eljött az idő, hogy szintet lépjek a karrieremben – jelezte Koprena. – Korábban egyébként már többször jártam a városban és nagyon tetszett, amit láttam. Természetesen könnyebbséget jelent, hogy két korábbi szegedi csapattársam, Szil Tünde és Herczeg Andrea is it futballozik, de a többi lány és a vezetők is nagyon kedvesen fogadtak. Azt már ennyi idő alatt is leszűrtem, hogy kiváló a csapatszellem. Szóval remekül érzem magam és ezt a meccseken százszázalékos teljesítménnyel szeretném meghálálni. Csapatomat képesnek tartom arra, hogy az első három hely valamelyikén zárja a bajnokságot.

– Miután a St. Pöltenbe igazoltam, az első csapattal edzettem, de a másodosztályban szereplő másodikban futballoztam – fogalmazott Nagy Vanessza. – Néhány mérkőzést játszottam a felnőttcsapatban is, például szerepeltem a Bajnokok Ligájában a PSG ellen is – óriási élmény volt. Majd 2020 januárjában Frankfurtba igazoltam ám sajnos beütött a koronavírus, így nem sok mérkőzést tudtunk játszani, ezért aztán az utóbbi másfél évben alig van meccs a lábamban. Több dolog is szerepet játszott abban, hogy most visszatértem. Sajnos meghalt a nagymamám, aki nagyon közel állt hozzám és az utóbbi fél évben emiatt nagyon rossz volt kint, egyedül. Emellett abban bízok, hogy a Haladás-Viktóriában újra fel tudom építeni magamat. Szeretném csapatomat gólokkal segíteni és dobogón végezni.

Séllei Árpád, a Szombathelyi Haladás ügyvezető igazgatója, Kiss Tamás, a Haladás-Viktória klubmenedzsere és Székely Tibor vezetőedző is egyöntetűen kifejezte reményét, hogy a csapat ismét méltó lesz, régi, nagy híréhez.