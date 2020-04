Olasz kosárbajnokság: vége

Az Olasz Kosárlabda Szövetség (FIP) hivatalosan is befejezettnek nyilvánította a 2019/2020- as szezont. Így Keller Ákos és Vojvoda Dávid is pihenőre kényszerül.

A koronavírus-járvány miatt először csak szünetet rendeltek el az olasz kosárlabda-bajnokság különböző osztályaiban. Azonban a szövetség elnöke, Giovanni Petrucci hivatalos közleményben jelezte, hogy egyeztetett az illetékesekkel, a kormány tagjaival és közösen arra a döntésre jutottak, hogy egyelőre nem állapítható meg az, hogy mikortól lehetne újra kosárlabda-mérkőzéseket rendezni, így pedig az a legtisztább, ha lezártnak tekintik az idényt. Arról azonban nem szól a közlemény, hogy lesznek-e bajnokok, kiesők, mely csapatok indulhatnak a nemzetközi kupákban. Az olasz első osztályban Vojvoda Dávid csapata, a Reggiana 9 győzelemmel és 12 vereséggel a 12. helyen zárt a 17 csapatos tabellán. A 28 esztendős Vojvoda – aki kétéves szerződést írt alá az olasz klubbal – csapata meghatározó játékosa volt a csonka szezonban. Keller Ákos az Egis Körmend színeiben kezdte a 2019/2020-as bajnokságot, majd szűk két hónap után, októberben Horvátországba, a Zadarhoz szerződött. Hogy aztán januárban szerződést bontson, majd az olasz másodosztályban szereplő Capo d'Orlando játékosa lett (a szezon végéig írt alá). A 30 éves játékos csak három bajnokin lépett pályára – aztán véget ért az idény. A 14 csapatos csoportjában a Capo d'Orlando 8 győzelemmel és 17 vereséggel a tabella 12. helyén zárt.