Origami-hajtogatás, Gundel-palacsinta és tesztelés – Edzőtáborban akklimatizálódtak a vasi olimpikonok

Már több mint egy hete Japánban akklimatizálódik a tokiói ötkarikás játékok Vas megyei mini küldöttsége, a kalapácsvető Gyurátz Réka és Halász Bence egyik edzőjükkel, Németh Zsolttal. A mesteredző érdekes beszámolót küldött a mögöttük hagyott napokról – bepillantást engedve abba is, hogy milyen, a Coviddal kapcsolatos szabályok „szinesítik” a programjukat.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat

Gyurátz Rékát, Halász Bencét és Németh Zsoltot augusztus 19-én, múlt hétfőn búcsúztattuk el a Szombathelyi Dobó SE – Németh Pál Dobóakadémia pályáján. Akkor, délelőtt még egyet edzettek, aztán útnak indultak Japánba. A mesteredző, aki egyben a Magyar Atlétikai Szövetség egyik alelnöke is, kérésünkre beszámolt az azóta történtekről.

– A Liszt Ferenc repülőtéren már vártak minket a MOB munkatársai és mindenben segítettek. Így nagyon rövid időn belül fel tudtuk adni csomagjainkat és egy csapatfotózás, valamint néhány interjú és autogram után repülőre is szállhattunk. Szerencsére a Covid-korlátozások miatt a gép nem volt tele, így az út első részében, Dubajig mindenki kényelmesen utazhatott. Már ekkor próbáltunk többet aludni, hogy megkönnyítsük az akklimatizációt. A majdnem hatórás repülést három óra várakozás követte Közel-Kelet legnagyobb repterén. Innen további tíz órát repültünk Tokióig.

Végig maszkban kellett lennünk és az étkezések előtt kezet fertőtleníteni. A Narita-reptéren aztán nekünk is át kellett esnünk a mára hírhedté vált procedúrán. A szervezők utasítására már itthon letöltöttük azt a két applikációt a telefonunkra, amelyek QR-kódjai segítettek minket az akadályok leküzdésében. Megvolt a kötelező PCR-tesz is, amihez nyálmintát vettek tőlünk. Mint később kiderült, ez a napi rutinunk része lett… Az útlevelünket, a QR-kódunkat és az útlevelünkre ragasztott vonalkódot még legalább tíz különböző állomáson kellett felmutatnunk. Hozzá kell tenni, hogy a japán önkéntesek és egészségügyi dolgozók mindvégig nagyon udvariasak voltak, és óriási türelemmel tették a dolgukat.

Majdnem négy órán át tartott a hivatalos ügyintézés, ami után elindulhatott a magyar atlétacsapat Tocsigi prefektúra fővárosába, Ucunomijába. Többeknek ismerős volt már ez a hely, hiszen a magyar atléták többsége a 2015-ös pekingi világbajnokság előtt is itt akklimatizálódott.

– Most talán még inkább kitettek magukért a vendéglátóink. A japán kormány arra ösztönözte a prefektúrákat, hogy a 2020-as olimpia előtt építsenek ki egy-egy országgal sport- és kulturális, majd ezeken túl, amennyiben lehetséges, gazdasági kapcsolatokat is. Tocsigi Magyarországot választotta. A MOB koordinálása mellett már az elmúlt években is edzőtáboroztak itt magyar sportolók. Egy háromcsillagos szállodában apró, de jól felszerelt, légkondicionált szobákat kaptunk. Nemcsak a szállodában tartózkodó többi vendégtől, de szinte a teljes külvilágtól elszeparálták a magyar csapatot. A japán egészségügyi előírások szerint még a 23 fős atlétacsapatunkat is két részre bontották és más emeleten szállásolták el. A két csoport csak edzéseken találkozhat egymással, de ott is csak rövid ideig, mert csúsztatott napirendet állítottak össze számukra.

A napirend állandó elemei: a nyálból vett PCR-teszt, a szobákon kívül a kötelező maszkviselés. A lifteket csak kísérővel lehet használni, a kilencfős kapacitást maximum négy emberre korlátozták. Az étkezéseknél még a kétszemélyes asztalokat is elválasztották egymástól egy plexilappal.

– Az ebédet pedig a szobánkba hozzák, mert a déli órákban van a legtöbb vendég a szálloda éttermeiben. A magyar ételekhez közelít a menüsor, de kívánságra bármit elkészítenek. Például Gundel-palacsintát, amiért a séf külön tapsot kapott a csapattól.

Az edzések helyszíne a 25 ezer néző befogadására alkalmas, 2020-ban átadott Kanseki-stadion. Ahová autóbusszal szállítják atlétáinkat.

– Az edzőpályára félórás buszút után juthatunk ki. Beszálláskor a sofőr fertőtlenítő folyadékot nyom a kezünkre. Szerencsére mégsem az előre beharangozott nagybusszal, hanem két kisbusszal szállítanak minket. Ezek meg tudnak állni a szállásunk előtt, így szinte a liftből szállunk be – kizárva annak a lehetőségét, hogy járókelőkkel találkozzunk. A minket folyamatosan kísérő két-három önkéntes figyel arra, hogy minden előírást betartsunk, de emellett próbálnak mindenben segíteni. Szerveztek már számunkra buszos városnézést, origami-hajtogatást, megismerkedtünk a helyi művészek leghíresebb alkotásaival is. És a Zoom-alkalmazás segítségével találkozhattunk Tocsigi tartomány vezetőivel is. A hatfős küldöttségünket Fábián László olimpiai bajnok öttusázó, a MOB sportigazgatója vezette. A jó hangulatú találkozó végén a helyi középiskolások kérdéseire is válaszoltak az atlétáink.

Természetesen azért az edzések vannak főszerepben, ezek már az utolsó simítások a hamarosan kezdődő versenyek előtt.

– Minden rendelkezésünkre áll az edzésekhez, és az ittlétünk alatt mindent csak mi használhatunk. A dobópálya mindössze 150 méterre van a stadiontól, de oda is busszal kell mennünk, hogy a buborékelv előírásait be tudjuk tartani. Mindenhol a legújabb sportszereket használhatjuk és folyamatosan vagy húsz önkéntes lesi minden kívánságunkat. Számunkra az átállás nem okozott különösebb problémát. Már az első naptól végig tudtuk aludni az éjszakát. A napközbeni fentlét okozott eleinte nagyobb gondot, de az ötödik naptól már az sem.

Mint 2009 óta minden világversenyen, most is velünk van Igaz Bálint masszőr és mindenes, aki nemcsak a regenerációban, hanem sok más egyéb dologban is a segítségünkre van. A hőmérséklet szinte folyamatosan 30 fok felett van, de a legjobban a magas páratartalom nehezíti a dolgunkat. Bence és Réka is gyorsan alkalmazkodott az új környezethez. Mindketten jó dobóformát mutattak eddig minden edzésen. A konditeremben is profi körülmények vannak, így minden eltervezett edzésmunkát el tudtunk végezni ott is. A csapatból már csak heten maradtunk Ucunomijában, a többiek már beköltöztek az olimpiai faluba. Rékának csütörtökön délelőtt lesz az utolsó dobóedzése, azt követően ő is elfoglalhatja szállását a faluban. Bencével mi egy nappal később követjük majd őt hasonló napi ritmussal. A versenyüket megelőzően már csak egy tonizáló súlyemelőedzésük lesz mindkettőjüknek – és augusztus 1-jén mi is megkezdjük szereplésünket.

A tokiói olimpia atlétikaversenyei július 30-án, pénteken kezdődnek. A női kalapácsvetés selejtezőjét augusztus 1-jén, döntőjét 3-án, a férfi kalapácsvetők selejtezőjét 2-án, fináléját 4-én rendezik.