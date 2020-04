Örökranglisták vasi dobókkal

Két olyan atlétikai szám van, amelyben az örökranglistákon magyar versenyző is tartozik az élmezőnyhöz: férfi diszkosz- és kalapácsvetés – Vas megyei érdekeltséggel.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) statisztikáiban az aktuális világranglistákon kívül fellelhetők az örökranglisták – minden idők legjobb eredményei – is az egyes számokban. Utóbbiakon két férfi­dobószámban találhatók magyarok is a legszűkebb élmezőnyben.

Diszkoszvetésben Jürgen Schulté a világ valaha volt legjobb eredménye, 1986-ban NDK-s színekben 74,08 métert ért el. Ezt a litván Virg­lijus Alekna 2000-ben 73,88 méterrel, illetve az észt Gerd Kanter 2006-ban 73,38-dal közelítette meg. 73 méter fölé más nem is jutott a világon a 2 kilós diszkosszal. 71 méternél nagyobb eredményt 16-an jegyeznek; egyikük Fazekas Róbert, aki a Haladás sportolójaként nyert Eb-címet (2002) és -bronzérmet (2010), volt vb-ezüstérmes (2003) és olimpiai nyolcadik (2008). Nos, Fazekas 2002-ben a szombathelyi Sugár úti atlétikai centrumban megrendezett nemzetközi MAL-kupán került be a 71 méteresek táborába, 71,70-os országos rekordja ma is él.

Ez az eredmény a hetedik legjobb a diszkoszvetés örökranglistáján. A top 100-ban még két magyar található, a 2006-ban elért 69,95 méterrel 26. a szolnoki Kővágó Zoltán. A 49. a sorban Horváth Attila 68,58-dal, a Haladás VSE vb-bronzérmes (1991) és olimpiai ötödik (1992) atlétája még a múlt században, 1994-ben dobta legjobbját, amellyel Fazekas nagy dobásáig tartotta az országos rekordot.

És természetesen ott vannak a kalapácsvetők; a legeredményesebb magyar atlétikai számban tíz magyar dobó nevét találhatjuk meg a top 100-ban. A ranglistát (talán tényleg örök időkig) a Szovjetunió színeiben 1986-ban dobott 86,74 méterével Jurij Szedih vezeti. Honfitársa, Szergej Litvinov ugyanabban az évben 86,04-ot ért el. A harmadik helyen már egy másik korszak képviselője, a fehérorosz Vadim Devjatovszkij áll, aki 2005-ben 85 méter közelébe, 84,90-ig jutott. Ott van a 84 méteresek hét tagot számláló táborában Annus Adrián is.

A Haladás VSE 2002-ben Európa-bajnok, 2003-ban pedig világbajnoki ezüstérmes kalapácsvetője 2003. augusztus 10-én, Fazekashoz hasonlóan, szintén egy szombathelyi MAL-kupán utolsó kísérletével érte el a 84,19 méterét, amellyel kilencedik a szám örökranglistáján. Ezzel az eredménnyel Gécsek Tibor 83,68-os országos csúcsát adta át a múltnak. A Dobó SE-s Európa-bajnok (1998), Eb-ezüstérmes (1990), kétszeres vb-bronzérmes (1993, 1995), olimpiai negyedik (1992), hatodik (1988) és hetedik (2000) Gécsek a budapesti Eb évében, 1998-ban dobta a 83,68-ot, amellyel 11. az örökranglistán. A legjobb húszban még további két magyar van, mindketten olimpiai aranyérmesek. Atlanta (1996) bajnoka, a veszprémi Kiss Balázs 83,00 méterrel a 18. – 1998-ban dobta –, London (2012) hőse, Pars Krisztián pedig a 2014-ben elért 82,69 méteres egyéni csúcsával a 20. A Dobó SE kalapácsvetőjének nagyon hosszú a dicsőséglistája.

Az aranyon kívül olimpiákról van még két negyedik (2004, 2008) és egy hetedik (2016) helye, kétszeres vb-ezüstérmes (2011, 2013), kétszeres Európa-bajnok (2012, 2014), és volt Eb-bronzérmes is (2010). A Németh Pál mester­edző által életre hívott szombathelyi dobóiskola képviselői közül ott van még a 45. helyen Németh Zsolt – a dobóakadémia mostani vezetőedzője – is, 1999-ben 81,56 métert ért el, két hét múlva pedig vb-ezüstöt szerzett. A 77. a sorban Botfa Péter, 2003-ban jutott 80,67 méterig.

Az első nagy generáció jeles képviselője, a szintén HVSE-s Szitás Imre 1988-ban érte el a 80,60 métert, amely ma is ott van a legjobb százban, a 83. helyen. Szitás ugyanabban az évben hetedik volt a szöuli olimpián. És említsük meg a szentpéterfai, Dobó SE-ben nevelkedett Haklits Andrást is, aki 2005-ben már horvát színekben érte el 80,41 méteres legjobbját, amellyel a 91.

Női kalapácsvetésben a veszprémi Orbán Éva 73,44-dal (2013) az 56., a Dobó SE-s Gyurátz Réka 72,70-dal (2018) a 65.