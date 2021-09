Oroszlányban a Körmend – Idegenben is győzelemre tör a piros-fekete együttes

A NB I-es kosárlabda-bajnokság 2. fordulójában is idegenben szerepel az Egis Körmend. A piros-feketék ellenfele szombaton az MVM-OSE Lions lesz, a találkozó 18 órakor kezdődik.

Az Egis Körmend kosárcsapata szerdán a ZTE otthonában szerzett értékes győzelmet. Ferencz Csabáék kapkodó játékot mutattak a szomszédvári rangadó első félidejében, a második felvonásban azonban jelentősen javuló teljesítménnyel megalapozták győzelmüket – nyertek 84-80-ra. Antonis Constantinides vezetőedző úgy véli, hogy a győzelem lökést, önbizalmat adhat a csapatnak a folytatásra. Éppen ezért bizakodó az Oroszlány elleni idegenbeli találkozó előtt.

– Nagyon sok múlt szerdán a szurkolóink buzdításán, nekik is köszönhetjük, hogy nyerni tudtunk Zalaegerszegen – fogalmazott Antonis Constantinides, az Egis Körmend kosárcsapatának vezetőedzője. – Ez a semmihez nem mérhető hangulat hajszolt bennünket a győzelembe. Kellően motivált mindenki, így bízom abban, hogy a folytatás is hasonlóan sikeres lesz. Az Oroszlány hét közben vereséggel tért haza Sopronból. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy kiélezett meccs volt, nem sokon múlott az idegenbeli bravúr. Így biztos vagyok benne, hogy szombaton este ellenfelünkben is lesz bizonyítási vágy, nem is kevés.

Az amerikai center, Wesley Gordon továbbra sem tud a körmendi csapat rendelkezésére állni sérülés miatt. A légiós hiánya – főleg védekezésben – azért érződött a ZTE elleni mérkőzésen. De helyettese, a legújabb szerzemény, Brandon Garrett fel tudta venni a ritmust, és sokat tett a Körmend győzelméért a szomszédvári rangadón. Takács Kristóf – aki sérülés miatt szintén nem játszott a Zalaegerszegen – várhatóan Oroszlányban pályára lép majd.

Kiemelt képünkön: Ferencz Csaba tripláira szükség lesz