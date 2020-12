Oroszlányban is begyűjtötte a győzelmet a Falco KC kosárcsapata

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 12. fordulójában a Falco-Vulvano Energia KC Szombathely a jó erőt képviselő Oroszlány vendégeként aratott megérdemelt győzelmet.

Mindkét csapat győzelemmel hangolt a szombati találkozóra: a Falco csütörtökön nyert magabiztosan Zalaegerszegen (64-90), míg az OSE szerdán aratott bravúros diadalt a vendég Alba ellen (91-86). A Falco mindössze három bajnokival a háta mögött lépett pályára Oroszlányban, míg a házigazda már kilencedik meccsére készült. A szombathelyieknél Bruinsma ismét hiányzott.

Benke parádésan, hét ponttal nyitotta a meccset – hazai oldalon csak egyetlen büntető ért célba. Gyorsan időt is kért az OSE (2. perc: 1-7). A folytatásban rendezte sorait a vendéglátó, agresszívabb játékra váltott, felzárkózott, majd fordított (5. perc: 12-10) – egy pillanatra. Több labdát eladott, több büntetőt is kihagyott ekkor a Falco. De így is maradt az irányítás a vendégeknél, ismét Benke állt csapata élére – és a cserék is jól szálltak be a meccsbe. Váradi triplájával tíz pontra nőtt a szombathelyi előny, végül 11 ponttal nyerte az első etapot a Falco. Váltott pontokkal kezdődött a második negyed. A rohanós tempó a szombathelyieknek feküdt jobban, egyre nőtt az előnyük (13. perc: 23-38). Triplákkal tartott a lépést, és közelített az OSE. De amikor kellett, a szombathelyiektől valaki mindig betalált, így állandósult a Falco tíz pont körüli fórja (15. perc: 31-42). Az etap második fele azonban a keményen küzdő Oroszlányé volt, szinte minden támadását kosárral zárta – szorult a Falco. Milosevic triplája jókor jött (18. perc: 42-50). Parázs küzdelmet hozott a félidő hajrája. A vasiak irányítója, Anderson rázta meg magát, gólpasszokkal, pontokkal lendítette meg csapata szekerét. A vezérletével ismét biztonságos távolságra tornázta magát a Falco. A szünetben ismét 11 pontos szombathelyi vezetést mutatott az eredményjelző (20. perc: 49-60).

Nagy lendülettel kezdte a második félidőt a házigazda, de Searcy játékára, pontjaira építve visszaverte a támadást a Falco (24. perc: 57-69). Ám érezhető volt, hogy az OSE nem adja fel. Ettől függetlenül a Falco szervezetten, higgadtan kosárlabdázott, nem engedte ki a kezéből az irányítást – és ekkor már a védekezésére is jobban ügyelt. Rutinos csapat módjára fojtotta el az OSE minden próbálkozását. Az egyre jobban belelendülő Perl jegyezte a Falco kilencedik tripláját (28. perc: 61-76) – majd nem sokkal később a tizediket is. Kényelmes, közel 20 pontos előnyből fordulhatott rá a negyedik negyedre a szombathelyi alakulat (30. perc: 65-82). Úgy tűnt, hogy innen már nincs visszaút az OSE számára. Ráadásul a Falco nem engedett ki (33. perc: 76-94). Aztán váratlan fordulatot vett a meccs: a minden mindegy alapon rohamozó, kétségbeesetten dobáló Oroszlány benézett tíz pont alá (37. perc: 90-97). Időt kért a Falco – majd Perl nyugtatta meg a csapatát.. Bíró triplája már nem számított (97-102) a közvetlen hajrában.

Jegyzőkönyv OSE LIons–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 97-104 (20-31, 29-29, 16-22, 32-22). Oroszlány, zárt kapuk mögött, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Tözsér D., Boros T.

OSE: C. Anderson 6, Abell 16/6, Bíró 14/12, Bailey 11/3, Anda 1. Csere: Kucsora 5, Hayes 15, Mucza –, Illés 9/6, Garamvölgyi 8/6, Morgan 12/6. Edző: Sebastjan Krasovec.

Falco: K. Anderson 21/9, Doktor –, Benke 19/9, Milosevic 4/3, Searcy 8. Csere: Lake 7, Perl 27/12, Kovács B. 6, Váradi 12/6. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 1-7. 5. perc: 12-10. 9. perc: 19-29. 13. perc: 23-38. 15. perc: 31-42. 18. perc: 42-50. 20. perc: 49-60. 24. perc: 57-69. 28. perc: 61-76. 30. perc: 65-82. 33. perc: 76-94. 37. perc: 90-97. 39. perc: 94-98. Kipontozódott: Bíró (40.).

Úgy tűnt, hogy a mérkőzés nagy részét irányítása alatt tartó Falco simán nyer, de a hajrá váratlanul izgalmas lett – ám a szombathelyi győzelem megérdemelt.