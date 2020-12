Oroszlányi túra – Nehéz idegenbeli meccs vár a Falcóra

A ZTE elleni fölényes győzelem után a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárlabdacsapata szombaton 18 órakor a jó erőt képviselő Oroszlány vendégeként lép pályára.

A Falco több mint egy hónapos kihagyás után csütörtökön a ZTE vendégeként meccselt. És a vártnál talán könnyebb győzelmet aratott, 90-69-re nyert. A szombathelyieknél több remek teljesítmény is akadt, nagyot játszottak például a válogatottak – közülük is kiemelkedett a csapatkapitány Váradi Benedek, aki 19 pontig jutott, közte három triplával.

– Hosszú szünet után léptünk pályára, ez meg is látszódott rajtunk, az első félidőben ezért még akadozott a játékunk, kerestük a ritmust, több hibát ejtettünk – vélekedett Váradi Benedek. – A második félidő sokkal jobban nézett ki, akkor már megérdemelten nőttünk ellenfelünk fölé. Egyébként a statisztika csalóka, nem volt ez olyan könnyű meccs, mint ahogy az eredmény mutatja – főleg Bruinsma nélkül.

Szombaton Oroszlányban nehéz feladat, erős ellenfél vár a Falcóra. Az OSE lendületben, játékban van, már nyolc bajnokit tudhat maga mögött. Három győzelem, öt vereség az eddigi mérlege. Mindhárom diadalát hazai pályán gyűjtötte be a Sopron, a Kecskemét és legutóbb, szerdán a jelentős erőt képviselő, komoly terveket szövögető Alba Fehérvár (91-86) ellen – utóbbi győzelemre bizony sokan felkapták a fejüket.

– Az OSE komoly erőt képvisel – jelezte Váradi Benedek. – Ráadásul remek formában van, az Alba elleni bravúros győzelemmel a háta mögött vár minket. Ellenfelünk folyamatosan fejlődik, szép lassan a bajnokság egyik stabil csapatává növi ki magát – senki nem mehet ellene biztosra. Az erejét az is jelzi, hogy például Szegeden, Körmenden, Debrecenben is csak nagy csatában maradt alul. Az Oroszlány egészen jó légiósokkal rendelkezik, és az idén sikerült egy remek magyar magot is összerakni. Ráadásul hajtós, agresszív csapat. Éppen ezért fizikai, szoros csatára számítok. Csak jó védekezéssel és főleg jó lepattanózással érhetünk el sikert. Megítélésem szerint most 60-70 százalékos állapotban vagyunk – de napról napra fejlődünk. Örülünk, hogy végre sorozatban játsszuk a meccseket, rövid időn belül utol fogjuk érni magunkat! Evan Bruinsma játéka még kérdéses.

Kiemelt képünkön: Váradi Benedek remek formában kosarazott Egerszegen