Országos elismerés Kiskós Kittinek

Vas megyéből idén Kiskós Kitti, a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola intézményvezető-helyettese kapta meg a Diáksportért országos elismerést.

Eddig minden tanévben a Magyar Diáksport Szövetség májusi rendes évi közgyűlésén adták át a „Diáksportért” elismeréseket – melyet megyénként egyvalaki kaphat meg. Idén a járványhelyzet valamelyest átírta a forgatókönyvet, szeptember végi, szabadtéri kültéri küldöttgyűlésen, de átvehették a 2019/2020. tanév díjazottjai is az elismerésüket – Vas megyéből Kiskós Kitti, a körmendi Kölcsey utcai iskola intézményvezető-helyettese kapta. Méltatásában elhangzott: ő az egyik legmotiváltabb testnevelő a megyében, munkáját magas fokú lelkiismeretesség és a példamutatás jellemzi.

A Vas megyei sportbarátok Kiskós Kitti nevével leginkább a kézilabda kapcsán találkozhatnak. Huszonegy éve kézilabdázik, máig játékosa is a Körmendi DMTE NB II-es csapatának. És már tíz éve edzősködik is az utánpótlásban – a Kézilabda az iskolában programban az U12-eseknél, U14-eseknél, de az egyesületben az ifi és a felnőttcsapat mellett is.

Kiskós Kitti – aki 2009-ben diplomázott a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában tanítóként, testnevelés-műveltség területtel – 2011 óta tanít a Kölcsey utcai iskolában. De pályája kezdete óta készíti fel tanítványait a diákolim­piai versenyekre, elsősorban a

kézilabda sportágban. Négy éve ő a Körmendi Diáksportbizottság vezetője. Szervezője volt számos alapszintű versenynek, megyei elődöntőknek, döntőknek, de országos diákolimpiai döntő szervezésében is vállalt szerepet.

A Magyar Diáksport Szövetség hálózatfejlesztése kapcsán a tankerületben is agilisan dolgozik. Részt vesz a továbbképzések szervezésében, népszerűsíti az MDSZ projektjeit, mozgósítja a testnevelő társait – idén az online diákolimpiá­ba és az Európai Diáksport Napba való bekapcsolódásért kampányolt. Mindenre van energiája.

– Nagy része az életemnek a sport és nagyon szeretem is. Legyen szó tanításról, felkészítésről, szervezésről, vagy akár a magam sportolásáról, mindent szívesen csinálok – árulta el a titkát Kiskós Kitti.